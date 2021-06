La Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA, por sus siglas en inglés) anunció a los ganadores de los Global Media Awards, concurso que premia campañas y estrategias de los medios de comunicación a nivel mundial para acercarse a sus audiencias. En la competencia participaron 212 medios de 37 países. Se presentaron en total 644 piezas para ser evaluadas.

Entre todos ellos, la organización reconoció con una mención honrosa a la campaña “Peruanos con huevos” en la categoría Mejor Ejecución de Publicidad Nativa. Se trata de una serie de especiales digitales que cuentan las historias de peruanos que cumplen sus metas y sacan adelante sus empresas o emprendimientos. Las piezas fueron creadas y desarrolladas por los equipos de Desarrollo de Negocios, Content Lab, Gerencia Comercial y las redacciones de Gestión, El Comercio y Trome.

“Cuando generamos campañas de branded content, en el Grupo El Comercio buscamos tener a nuestros usuarios sumergidos en un contenido relevante, pero haciendo sinergia con los objetivos de nuestros aliados”, afirma Jimena Villavicencio, editora general de ContentLab.

Villavicencio se refiere a la alianza que se generó entre el Grupo El Comercio, la marca La Calera y Fundación Romero, que fueron patrocinadores y piezas clave para sacar adelante este proyecto.

“Ambos buscaron un impacto positivo en la población en una coyuntura tan crítica como la de la pandemia. Nos llena de orgullo y nos hace seguir trabajando en pro de campañas tan efectivas como estas”, sostiene Villavicencio.

“Peruanos con huevos” cuenta la historia de, por ejemplo, una mujer que pasó de ser ambulante a ser dueña de un imperio del calzado o un niño que creó un ecobanco para menores de edad, entre otras.

EN CORTO

Otra distinción. De igual forma, la campaña “Detrás de una mascarilla” recibió una mención honrosa en la categoría Best Public Relations or Community Service Campaign. En este proyecto, El Comercio y la Fundación Romero se unieron para entregar mascarillas KN95 a un millón de peruanos de manera gratuita.