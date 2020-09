Sin lugar a dudas nos encontramos ante un año difícil por la presencia del COVID-19, que ha impactado en la salud de los peruanos y en las distintas actividades económicas. Los efectos de esta situación aún se mantendrán el próximo año por lo que las empresas tienen el reto de trabajar en estrategias de marketing que les ayuden a sobrellevar esta situación, e incluso aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan.

Gestión buscó a 12 expertos en marketing para que nos ayuden a visualizar a qué estrategias comerciales podrían apelar las empresas en este contexto, teniendo en cuenta que los hábitos de compra de los consumidores han cambiado. Así con un consumidor que seguirá preocupado en los gastos, las promociones se presentan como una estrategia válida para algunas categorías de producto, sin dejar de lado la oportunidad para productos de mayor valor, pues hoy más que nunca se valora las marcas.

Asimismo los consumidores se encuentran ávidos de nuevas presentaciones y formatos, por lo que las empresas deberán tener en cuenta las nuevas necesidades que se presentan en el mercado al momento de considerar el desarrollo de nuevos productos.

Y uno de los canales que ha tomado protagonismo en los tiempos actuales es el canal digital, el cual ha llegado para quedarse, por lo que las empresas buscarán fortalecer su presencia en el mismo.

A continuación las perspectivas sobre estos temas que nos dieron 12 expertos:

“Las marcas que apuestan por innovación recogen frutos, aun en entornos complejos”

Francisco Luna, Country Manager de la División WorldPanel de Kantar

En el 2021 tendremos un consumidor a la caza de promociones, independientemente de su nivel socio económico, por ello las empresas deben tener una adecuada estrategia promocional, con una acertada profundidad de descuentos, que les permita ganar nuevos compradores. Pero además, deberían trabajar en una clara segmentación de sus portafolios, ya que marcas económicas, de precio medio y premium crecen. Es más, éstas últimas crecieron más de 10% entre julio y agosto de este año versus el mismo período del 2019, evidenciando que hay espacio para todo tipo de marcas.

Además, es primordial que el próximo año las empresas con sus marcas apuesten por innovar, y es que las evidencias muestran que las que apuestan por innovación recogen frutos, aun en entornos complejos. El punto es cómo y en qué innovar, en esa línea las empresas deben poner al consumidor en el centro y responder a sus necesidades, dentro de las cuales destacaría apostar por productos prácticos que ahorren tiempo, más en la coyuntura en donde se han multiplicado las labores en el interior del hogar.

Y tener en claro que la apuesta digital no es una opción, es una obligación, pero con expectativas razonables y de mediano plazo. Se debe tener en cuenta que, en lo que va del año, el 75% del crecimiento en consumo de los hogares lo concentran los mercados de abasto, supermercados y mayoristas, y estos canales no deben descuidarse. En este sentido, es el momento de reinventar la ejecución, rompiendo esquemas y paradigmas, por ejemplo con la búsqueda de alianzas. En la medida en que las empresas trabajen estableciendo sociedades podrán compartir inversiones y experiencias.





“Muchos estarían dispuestos a pagar más por un servicio de calidad según sus nuevas necesidades”

Rolando José Arellano Bahamonde, Gerente general de Arellano Consultoría

Las empresas deben tener en cuenta, que el gran principio a respetar en cuanto a una estrategia de precios, es que esta debe ser coherente con el valor percibido por parte del cliente y mantenerse dentro de su capacidad de pago. Ello nos lleva a concluir que no existe una única estrategia válida para todos. Hay servicios como los de telecomunicaciones en el hogar, en particular el Internet en casa, que se ha convertido en muy importante para muchas familias, y por ello a diferencia de hace unos meses, muchos pudieran estar dispuestos a pagar más por un servicio de calidad acorde a nuestra necesidad. En tanto, hay categorías como la de vestimenta para salir que ha perdido relevancia, y en este caso las promociones podrían ser una vía para estimular las ventas.

En cuanto a lanzamientos, resulta indispensable que toda empresa identifique cuales son las nuevas necesidades de su mercado y las nuevas exigencias, de cara a la solución esperada. Estos cambios pueden impactar fuertemente la disposición de compra del consumidor respecto de uno o varios de los productos de nuestro portafolio actual. Pudiendo ameritar de parte de las empresas el cambiar de prioridad un producto dentro de su portafolio actual, retirarlo momentáneamente y/o lanzar alguno nuevo que busque cubrir una necesidad no atendida que ahora es de mayor relevancia para los consumidores.

Y en el nuevo contexto, entre los cambios más importantes está la necesidad de desarrollar sus canales digitales. En esta urgencia, no deben dejar de pensar estratégicamente para asegurar su implementación de forma eficiente, eficaz y sobretodo como una inversión valiosa para el desarrollo futuro de la empresa y no solo para afrontar el contexto del covid. En ese sentido, el desarrollo de los canales digitales debe entenderse mucho más allá de la implementación de un e-commerce. En un primer momento deben de conocer bien quien será su consumidor, y analizar el producto a ofrecer, teniendo en cuenta que en este canal el comprador es otro y no busca una oferta idéntica a la existente en los canales tradicionales; también se debe analizar la variable de distribución, entre otros factores.

Es importante evaluar cómo lo digital y lo tradicional pueden hacer sinergias; porque si bien en el mundo de lo digital se están presentando los mayores niveles de crecimiento, lo más probable cuando pase el contexto de emergencia, es que se vaya recuperando parte de las ventas pérdidas en los formatos tradicionales.

“Se va a trabajar mucho en el branding, es el reto que los fabricantes va a tener que afrontar”

Antonio Castro, CEO The Retail Factory

Hablar sobre una estrategia de marcas en cuanto a precio va a depender mucho del tipo de cada producto al que nos referimos. Lo que va a pasar es que las marcas blancas de las retailers están empezando a ganar importancia, pero porque los shopper compran en diferentes canales, la idea hoy es integrar mis compras, y si antes compraba con mayor frecuencia esto ya ha cambiado, vemos que se tendrá menos frecuencia, pero un ticket mayor, hoy ya es alto.

Esto va de la mano con la estrategia que tienen que desarrollar las empresas sobre sus marcas. En un contexto donde la situación ha generado nuevas ocasiones de consumo, ocurre que no todas las empresas cuentan con marcas para poder atender esas necesidades.

Lo que cayó muy fuerte ha sido el impulso porque la gente no sale a comprar algo que le provoque, ahora el consumidor va e irá por una compra planificada. Y ver qué innovaciones debe tener o qué lanzar o relanzar también va a depender de las marcas. Todas pueden aguantar extensiones, y los retailers van a generar sus marcas, pero se está trabajando mucho en el branding que es más atractivo para el cliente, pero el contenido es el mismo. Este el reto que los fabricantes van a tener que afrontar.

En cuanto al tema digital en el cual estos meses hemos tenido un avance de cinco años, las marcas deben tener en cuenta que el consumidor ya rompió el mito de comprar por el online. Al inicio era terrible comprar por internet, pero poco a poco las marcas han ido mejorando. De aquí hacia adelante el reto es saber conocer cada canal y que quede claro que no son iguales.

Además, el sistema de delivery se seguirá integrando. Un ejemplo es el caso de Rappi que está buscando la verticalidad estando con los mismos productores y de esa manera dar una oferta rápida y sencilla. El canal va evolucionar en la medida que el fabricante lo explore.

“Aumenta la preocupación por la salud y la exigencia hacia las marcas”

Urpi Torrado, CEO de Datum

Si bien el contexto económico que ha traído consigo la pandemia es complicado -tanto para las familias peruanas como para las empresas- este supone desarrollar una estrategia integral que incluya al producto, la comunicación, los canales y obviamente el precio.

No hay una receta única, pues cada industria tiene una dinámica diferente. Y aunque el mercado peruano es un mercado de precios, la estrategia de precios es difícil de sostener en el tiempo. En ese sentido, las promociones funcionan mejor para algunas categorías. Sin embargo, el precio no será el único atributo relevante, pues producto de la pandemia aumenta la preocupación por la salud y la exigencia hacia las marcas.

Sobre el lanzamiento de nuevos productos, esto dependerá de cómo las empresas aprovechen las nuevas tendencias y de cuánto conozcan al consumidor. Los peruanos están siempre en búsqueda de nuevas experiencias y de comprar productos a través de los cuales puedan contribuir con su compra a la construcción de un mundo mejor. Por ello, es importante conocer cuál es el valor de la marca para el mercado, pues en función a ello se puede definir una mejor estrategia.

Por el lado de canales, podemos afirmar que el canal digital no ha estado preparado para la coyuntura y no ha sabido responder a las exigencias del consumidor. Son los nuevos emprendimientos y pequeños negocios los que han sabido responder mejor a la coyuntura y aprovechado más el crecimiento de las compras online.

De acuerdo a los estudios realizados por Datum, observamos que a pesar de la tendencia creciente a comprar online, el nivel de satisfacción y de recomendación es bajo. No se trata de desarrollar solo el canal, se trata de desarrollar la experiencia completa.

“Durante el confinamiento hemos observado que los peruanos valoran las marcas”

Javier Álvarez, Director Senior de Tendencias del Consumidor

La crisis económica no es un tema que va a terminar con el 2020, se prevé que nos puede tomar hasta dos años en regresar a la situación que se vivía antes. Eso indica que el 2021 va a ser un año con similares circunstancias para las familias peruanas, donde se va a priorizar el ahorro, la compra inteligente. Las promociones serán una buena alternativa para gatillar la compra, hay un segmento de consumidores que se está abasteciendo más de la cuenta con la idea de salir menos; ahí las promociones pueden impulsar compras de volumen y otras impulsarán que los consumidores apuesten por categorías en las que se había reducido el consumo.

¿Es indispensable apostar por las promociones en el 2021?, no existe una fórmula perfecta El priorizar volumen o rentabilidad dependerá de cada caso y momento a lo largo del año.

Por otro lado, en los meses de confinamiento hemos observado que los peruanos valoran las marcas. Una marca con prestigio garantiza calidad, y en estos tiempos donde hay crisis sanitaria los consumidores priorizan la seguridad. En esa línea, podría ser bastante adecuado que vayamos más por el camino de la extensión de línea, que las innovaciones vengan de la mano de marcas conocidas; existe una necesidad por tener presentaciones más adecuadas para las nuevas familias peruanas.

Sin embargo, creo que en el Perú hay infinidiad de espacio para nuevas marcas, principalmente aquellas que vayan por precio.

Sobre el entorno digital, considero que aquellas que ya apostaron por esta estrategia deben centrar sus esfuerzos en mejorar la experiencia del comprador online; los peruanos aún no están del todo satisfechos con el servicio post venta que encuentran por este canal.

Para quienes aún no lo han desarrollado, ya es momento. La tendencia online no es una moda, ha crecido enormemente en el último año en Perú y quienes no están en e-commerce están perdiendo negocios; no es necesario un sitio web complejo, se pueden apoyar en otras herramientas como las redes sociales.

También es necesario hacer más visibles los canales online, que el público sepa que existe esta alternativa.

“Empresas deben apostar por innovación de productos, también a nivel interno”

Felipe Armijo, Managing Director de GFK Perú

Las empresas deben tener en cuenta que en períodos de crisis es el momento de innovar. Si se ve qué factor común tienen las compañías que capitalizaron éxito en años anteriores, se observa que fueron las que innovaron en período de crisis, como las subprime que se tuvo hace algunos años. Estas empresas se volvieron líderes en sus respectivas categorías debido a que ganaron participación de mercado; en cambio las que no apostaron por innovar perdieron su posicionamiento. Por tanto es el momento de lanzar nuevos productos adaptándose a los nuevos cambios de los consumidores.

Pero no solo las empresas deben apostar por la innovación en productos, sino por hacerlo a nivel interno. Es decir deben apostar por software y plataformas de inteligencia que les permitan extraer las señales correctas de la múltiple información que tengan disponible. Y es que la información se va a volver crítica y más relevante para las empresas en los próximos años. El tener la información correcta les permitirá poder brindar la mejor experiencia al consumidor en el mundo digital, y en el canal físico; así como hacer convivir ambos canales.

También deben considerar dentro de su estrategia de lanzamiento que los peruanos quieren ver marcas más comprometidas con la realidad nacional. Así, el 13% dice que las empresas deben tomar decisiones en pro de la salud colectiva, mientras que el 50% piensa que las empresas deberían donar insumos médicos o artículos de higiene o salud.

Y en el caso del canal digital, se debe conocer que los consumidores buscan empresas que fomenten y creen mejores alternativas de despacho a domicilio. Por tanto, las empresas deben buscar fortalecer sus marcas en base a lo que piden los consumidores.





“Se deben lanzar formatos express con menos atributos pero que brinden un ahorro significativo”

José Ruidías Rojas, Profesor de Pacífico Business School

En estos momentos el consumidor se ha vuelto mucho más racional con respecto a la variable precio por lo que las empresas deben ser muy cuidadosas y elevar la percepción de valor de los consumidores. En ese contexto, hay una gran oportunidad para desarrollar nuevos formatos de productos reduciendo significativamente el monto desembolsado por estos.

Pero las empresas deben asegurar el incremento en la ecuación de valor para ganar la preferencia de los consumidores. Un ejemplo sería una empresa que vende productos en formatos personales, y podría apostar por los formatos familiares con un descuento por volumen que sea representativo para el consumidor. A su vez, se abre una oportunidad en armar packs de varios productos individuales y exponer el precio unitario para fortalecer la idea de ahorro en la compra.

Lo que tampoco deben olvidar las empresas es lanzar formatos express que tengan una menor cantidad de atributos, pero que también representen un ahorro significativo en el precio, cuidando de no alterar la experiencia de compra para no generar descontento.

Asimismo, estamos ante una nueva época, en que las empresas deben analizar su portafolio de marcas y productos para “poner las balas” en los que generen mayor rentabilidad o mayor tráfico. Deberían desactivar los sku que solo sirven para mostrar una propuesta “más variada” en el mercado, pero que muchas veces generan ineficiencias en los procesos productivos.

La innovación es clave, ahora más que antes, para pensar en cómo adaptar las propuestas de valor a los requerimientos de los consumidores derivados de la nueva normalidad.

Las empresas que han pasado por una etapa de contracción sostenida de demanda podrían desarrollar campañas de relanzamiento de marca, focalizando los nuevos atributos (o hablándole a un consumidor mucho más exigente, cuidadoso y racional.

Todas las estrategias van de la mano con la venta, y considerando que el canal digital ha ganado más terreno, las empresas deben adaptar su propuesta de valor a las nuevas exigencias, producto de la nueva normalidad. Hoy, los consumidores priorizan la inmediatez en todo momento, sea la noche o domingo y se incomodan si no hay prontitud en ella. La compra puede ser buena, pero si el tiempo de entrega es muy largo, toda la experiencia de compra es catalogada como negativa y es muy probable que el cliente se anime por probar el servicio de la competencia en una futura compra.

A esto se añade la variedad, y espera que lo que se muestre en canales digitales sea similar a los presenciales y las empresas deben estar preparadas para satisfacer ese requerimiento.

Asimismo, se tiene que romper el mito de la edad, y dejar de pensar que el consumidor de más de 50-60 años no hace pedidos online, aun cuando hay cada vez más penetración de smartphones.

“Si no se tiene más presencia en el mundo digital pueden perder relevancia en el canal físico”

Daniel Vargas, Director de Estudios Cuantitativos de Activa Perú

El próximo año no habrá ningún esfuerzo que hagan las empresas por estar presentes en el mundo digital que no valga la pena, sobre todo teniendo en cuenta que, debido a la cuarentena, hay varios hábitos digitales que ya muchos peruanos han incorporado y a los que no están dispuestos a renunciar. Es por ello que en términos de recursos, lo ideal es que se preocupen más en tener una muy buena presencia en marketplaces, antes que en invertir directamente en un servicio propio de e-commerce, con el fin de ahorrar costos.

Y deben entender que factores como el tiempo de entrega en el canal online es importante para lograr la satisfacción de los usuarios. Si como marca, no consiguen estar más presentes en el mundo digital, pueden perder mucha relevancia en el canal físico.

En cuanto a una estrategia de precios, es muy probable que en ciertas categorías se prefieran promociones de descuento, o de más volumen por el mismo costo, que vayan más allá de un dos por uno, especialmente en categorías donde el gasto se está postergando como en mejoramiento del hogar, viajes, educación. Asimismo, en los estratos más bajos no se pueden exigir desembolsos más altos tratando de conseguir más volumen, habría que empatizar con la realidad actual y privilegiar los descuentos.

En el caso de los segmentos A y B y el canal moderno, quizás sí se pueda buscar desembolsos más altos vía promociones 3x2 por ejemplo. Mientras que en el canal tradicional se debería apostar por empaques intermedios de tamaño, y el descuento puede convertirse en una buena opción para generar volumen dado el sacrificio en margen generado.

Asimismo, antes de lanzar cualquier innovación, lo primero que tendrían que hacer las empresas es revisar si en su portafolio existen líneas o marcas que subvencionan a otras, y si vale la pena seguir haciéndolo. Y si se piensa en nuevos lanzamientos, se debe priorizar utilizar las marcas actuales en lugar de desarrollar nuevas marcas debido a que el costo es mucho más alto. Enfocarse en nuevos tamaños y formatos de marcas actuales que se adecúen a la actual dinámica familiar.

“Se requieren empresas y marcas más humanas, mejor conectadas con los clientes”

Giuliana Reyna, gerente general de GRM

El próximo año lo primero que deben hacer las empresas antes de proyectar su política de precios es identificar cuáles van a ser las prioridades que buscarán satisfacer los consumidores. No deberían de estar focalizadas solamente en lo transaccional, sino más bien tener una contribución más social, atendiendo las necesidades de los consumidores, con un precio justo, acorde a los beneficios del producto. Deben tener en cuenta que también se valorará a las marcas que son consecuentes con sus acciones, tanto con los clientes externos como internos.

La crisis ocasionada por la pandemia ha originado un nuevo sentido frente al consumo y ha permitido revalorizar más la capacidad de ahorro. Ante un futuro que aún se presenta algo incierto, además de tener un año electoral al parecer convulsionado, lo que se requieren son empresas y marcas más humanas, solidarias, cercanas y mejor conectadas con los clientes.

Lo que resta de este año y el 2021, no será indudablemente de bonanza económica, por lo que habría que preguntarse, ¿cómo una marca sería percibida si solamente se observa que su principal objetivo es vender, en vez de ser verdaderamente más solidaria y más humana?

En cuanto a lanzamientos, las empresas deben tener en cuenta que las personas en general están preocupadas por la economía de sus familias, en cómo generar ingresos, o mantenerse en sus empleos. En esta coyuntura, las empresas deberían de preocuparse por priorizar su portafolio actual, siempre y cuando continúe siendo adecuado a las necesidades de su público objetivo. Quizá ante esta nueva realidad surja la oportunidad de impulsar la venta o el lanzamiento de un nuevo producto o servicio adecuado a satisfacer una nueva necesidad que esté identificada.

Además, la pandemia ha sido la rampa de lanzamiento del canal online, pero con grandes inconvenientes sobretodo con el servicio de delivery, principalmente en la entrega a tiempo, en dar respuesta y una pronta solución ante un reclamo. Seguramente estaremos cada vez mejorando el delivery, pero sería ideal pensar en cómo hacer el comercio y el servicio cada vez más digital y menos presencial. Ante esto surgen evidentemente nuevos desafíos digitales tanto para las empresas como para los usuarios.

“Habrá nuevos lanzamientos enfocados en el ahorro, salud y reducción de costos”

Lydije Rosas, directora de estudios de CCR Cuore

Desde ya se observa un cambio bastante importante en las políticas de precio, los cuales sufrieron alteraciones al inicio de la pandemia debido al comportamiento desmedido para arrasar con compras por parte del consumidor que derivó en desabastecimiento.

Hacia el 2021 aún se continuará con algunas restricciones y con una economía que va impulsándose a pasos cortos. Los consumidores peruanos aún no tendrán ingresos para adquirir en grandes cantidades, por lo que las compras serán más razonables y solo apuntando a lo necesario. El reto de las marcas seguirá siendo el satisfacer ampliamente las necesidades del consumidor.

En este escenario, las marcas tendrán que ser muy “creativas” para impulsar ventas de volumen por lo cual el uso de promociones siempre es un buen generador de esos espacios; lo cual a su vez beneficia a toda la cadena de suministro.

Definitivamente habrá nuevos lanzamientos enfocados en el ahorro, salud y la reducción de costos y todo lo que ayude a afrontar esta nueva normalidad. Las marcas más dinámicas son las que podrían optar con extensiones de línea; mientras que otras tienen la necesidad de hacer nacer nuevas marcas.

Este escenario, brinda la oportunidad para lanzar productos diferenciadores, pues aquellos que no agreguen valor no serán priorizados por el consumidor actual.

Por otro lado, el ecommerce llegó para quedarse, eso no tiene discusión. Las empresas que ya están en el canal digital tendrán que pulirlo, afianzarlo, y monitorear constantemente que tenga un crecimiento sostenido en los siguientes meses, esto con la finalidad de estar vigentes en el mercado, sino probablemente serán empresas que no seguirán creciendo y saldrán del radar del consumidor.

Todos tienen que apostar por este nuevo canal; es el único camino claro dentro de la nueva normalidad, sobre todo en lo que es venta de consumo y retail.

Aquellas marcas que optaron por las alianzas con Marketplaces se mantuvieron vigentes no perdiendo de vista las principales necesidades del consumidor.

Entre las recomendaciones, es importante la medición constante, saber qué opina el consumidor y que es lo que va buscando en estos momentos de cambios a todo nivel. De esta manera, podrán las empresas asegurar que están en el camino correcto o ajustar su ruta para enfocarse en el mercado actual y tratar de atraer al potencial.

“Hoy no estar en el canal digital es dejar de capitalizar oportunidades de venta”

José Oropeza, socio director de Impronta Research.

Priorizar el volumen o la rentabilidad dependerá de la categoría donde se desarrolle la marca y la dinámica competitiva y promocional en ésta; hoy el shopper convive con el canal digital y el presencial, su comportamiento y expectativas en cada uno de estos canales es distinta, en los últimos años el canal digital desarrolló un modelo basado en las promociones, con un shopper que se acostumbró a cazar ofertas; es importante trabajar estrategias de precios diferenciadas en ambos canales y entender que las promociones deben tener fecha de caducidad.

Hoy es necesario pensar en nuevos productos, en la medida que existan mercados que los estén demandando, este 2020 es un año de cambios profundos en el consumidor, nuevas variables se han incorporado en su árbol de decisión, pero al mismo tiempo los roles de consumo han cambiado y hoy el hombre está más involucrado en el proceso de compra de la canasta del hogar, entonces se trata de entender cómo consume el shopper en este nuevo escenario, donde están sus frenos y motivadores para identificar si el portafolio de productos de hoy responde a las necesidades de este nuevo shopper.

En cuanto al canal digital no cabe duda que este ganó relevancia, el crecimiento que orgánicamente hubiera tardado seis años lo alcanzó en seis meses. Esta aceleración de la experiencia ha reconfigurado el mix de canales de múltiples industrias, en donde el shopper ve el canal digital como una alternativa que responde a sus necesidades.

El peso del canal digital varía bastante y en categorías como joyería, relojería y vehículos automotrices, 6 de cada 10 shoppers ya compran a través de canales alternativos al canal presencial como canales ecommerce, redes sociales o web de la marca. En categorías más sensibles como entretenimiento, bienestar & Fitness 8 de cada 10 consumen por canales digitales. Hoy no estar en digital es dejar de capitalizar oportunidades; se trata de desarrollar un canal sostenible en el tiempo y para eso es importante alinear el mix de marketing, vigilando las variables de precio, distribución y promoción del producto.

“Las empresas deben ir tras nuevas presentaciones, con una oferta más amplia”

Percy Freyre, docente de la carrera de Marketing de USIL

En el mercado siempre se darán productos para consumo masivo y artículos de lujo, pero a nivel de precios, estos se dan según el mercado objetivo. Pero lo que dará es más oferta con el fin de generar volumen de ventas y recuperar lo que se perderá este año.

Las empresas también van a invertir más con el fin de mantener los aspectos de condiciones sanitarias que se les exige, brindando una mejor oferta de valor, y por ese lado, tenderán a elevar los precios en algunos casos. Pero ese cobro mayor debe venir con un valor agregado, todo está marcado por el mercado objetivo al que se dirige.

Esto a su vez, puede originar que las marcas cambien sus presentaciones, enfocándose a un segmento de menor ingreso, bajo la perspectiva de vender volumen.

A nivel de las propuestas que nos presenten las marcas, la mayoría de ellas ya están posicionadas, pero se darán dos situaciones: la primera es mantener su posicionamiento, y la segunda, que se vuelvan a reposicionar. Si el mercado cambió tendrán que manejar otro atributo u otra característica, como envases más flexibles o presentaciones más prácticas.

En estos momentos y hacia adelante, lo que busca el público es cubrir el aspecto sanitario, sin perder calidad y pagar menos. Las empresas deben ir tras nuevas presentaciones, con una línea de producto más amplia.

Y en el caso de las plataformas online una tendencia que se verá es que si no tienes presencia online como marca no existes. El consumidor ya no irá masivamente como antes, porque encontró una facilidad en hacerlo, y muchas empresas no solo han implementado el sistema de delivery sino están dando un plus, con todo ello, el esquema de venta online va a desplazar al punto de venta físico.

Estos últimos seis meses han generado un cambio en las personas y es difícil que el próximo año, cuando la pandemia se controle se salga en masa a comprar como antes.