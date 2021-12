“Spider-Man: lejos de casa” está recibiendo el tipo de publicidad que remonta a los viejos tiempos del cine, al menos durante una semana.

Los especialistas prevén que la película de Sony Group Corp. y la división Marvel de Walt Disney Co. recaude más de US$ 190 millones durante su primer fin de semana en Norteamérica, y al menos uno de ellos cree que los ingresos podrían superar los US$ 200 millones.

La propia Sony ha dicho que serán US$ 130 millones, lo que lo convertiría en el mejor debut de la pandemia.

De cumplirse los pronósticos, “Lejos de casa” será la primera película que genere resultados parecidos a los de un estreno prepandemia, antes de que el coronavirus paralizara el negocio del cine.

Los buenos resultados demostrarían que Hollywood es aún capaz de atraer a los fanáticos de todas las edades a los cines, incluso con el surgimiento de la variante ómicron.

Al cierre del 2020, la recuperación de la industria cinematográfica ha sido inconsistente, en tanto que pocas películas han conseguido lograr un gran atractivo, la ansiedad generada por el virus sigue siendo alta en algunos lugares y las críticas sólidas no han evitado los fracasos.

En octubre, los cines tuvieron resultados robustos, pero las ventas se desaceleraron en noviembre. Diciembre no ha sido mucho mejor: la esperada nueva versión de “West Side Story” dirigida por Steven Spielberg decepcionó durante su estreno el pasado fin de semana. La película nacional más grande de este año, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” de Marvel, ha recaudado hasta la fecha US$ 244.5 millones en ventas de entradas, una fracción de lo que solían recaudar los grandes estrenos.

“Lejos de casa” es la tercera película de la serie Spider-Man protagonizada por Tom Holland y dirigida por Jon Watts. En esta entrega, se revela la identidad secreta de Spider-Man, poniendo en peligro a sus allegados.

Otro personaje de Marvel, Doctor Strange, intenta ayudarlo a restablecer su alter ego, pero su hechizo termina liberando poderosos villanos. La película también está protagonizada por Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau y Marisa Tomei.

La industria del cine espera que “Lejos de casa” sea más que un éxito de una ocasión. Como casi todas las películas de Marvel, la película funciona como una herramienta de marketing cruzado para producciones futuras. Una nueva entrega de Doctor Strange es una de varias películas de superhéroes en la lista de Disney para el 2022.

Las preventas para esta nueva entrega de Spider-Man han sido las más fuertes de la pandemia. El sitio de boletos Fandango dijo que “Lejos de casa” superó al ganador anterior del año, “Black Widow” de Marvel, en solo dos horas. Las críticas también han sido excelentes, el 97% de los críticos recomienda la película, según el sitio web Rotten Tomatoes.