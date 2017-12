Disney arriesga perder a genio creativo de TV en acuerdo con Fox

El acuerdo de Walt Disney Co. con 21st Century Fox Inc. está creando una oportunidad para que rivales atrapen a una de las mentes creativas más buscadas de la televisión, una señal de las repercusiones de la consolidación en Hollywood.

Ryan Murphy, creador de éxitos como "American Horror Story" y "Glee", está negociando un nuevo contrato y se esperaba que renovará su contrato en Fox, según personas familiarizadas con el asunto.

Ahora está evaluando la posibilidad de cambiarse a un rival cuando su acuerdo expire a mediados del 2018, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas dado que se trata de conversaciones de carácter privado. Es posible que se cambie a un servicio en línea como Netflix Inc. y Amazon.com Inc., dijeron las personas.

Fox ha sido el hogar de Murphy durante los últimos ocho años y es donde ha gestado casi todos sus más grandes éxitos.

Sin embargo, el acuerdo de US$ 52,400 millones de Disney para adquirir canales y estudios de televisión y películas de Fox, como FX y National Geographic, ha dejado a los principales ejecutivos de esas divisiones en el limbo, alentando a otras compañías que quieren los servicios de Murphy.

Hay al menos otros dos interesados en Murphy además de Netflix y Amazon, señalaron las personas.

Alguna vez se consideró la remota posibilidad de que los proveedores de streaming le arrebataran Murphy a Fox.

Pero la obsesión por las fusiones que se observa en la industria de los medios, donde Time Warner Inc., Scripps Networks Interactive Inc. y Starz alcanzaron acuedos de venta en los últimos 18 meses, está modificando el cálculo para los mejores talentos de la industria, haciendo que Netflix y Amazon luzcan como apuestas relativamente seguras con sus abultados bolsillos y compromisos a largo plazo.

Nueve cifras

Murphy, de 52 años, y sus representantes piden un contrato que iguale o supere el que Netflix le ofreció a la productora Shonda Rhimes, avaluado en más de US$ 100 millones, según las personas. Rhimes sorprendió a Hollywood cuando llegó a Netflix tras dejar Disney, donde produjo los exitosos programas "Grey’s Anatomy", "Scandal" y " Lecciones del crimen".

Netflix, Fox y Disney no quisieron hacer comentarios. Representantes de Murphy y Amazon no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rhimes es una de los muchos productores y cineastas que han recibido ofertas de decenas de millones de dólares de Netflix y Amazon para alejarse de la televisión tradicional. Amazon se llevó al creador de "The Walking Dead", Robert Kirkman, de AMC, la cadena que transmite la serie de zombies, mientras que Netflix ha firmado acuerdos más amplios con el productor de "Stranger Things", Shawn Levy, y la creadora de "Orange is the New Black", Jenji Kohan.

Libertad creativa

Rhimes se fue de Disney porque anhelaba la libertad creativa que no pudo encontrar en ABC, una cadena televisiva que tiene que evitar algunos temas para adultos, un lenguaje más crudo y los desnudos debido a su amplia audiencia y estándares gubernamentales para el uso de ondas de radio públicas.

Fox también posee una cadena televisiva y tiene FX, una cadena de cable famosa por series como "The Americans" y "Legión". Murphy ha ganado tres premios Emmy y 24 nominaciones por programas para Fox y FX, en comparación con solo tres nominaciones y ningún premio para Rhimes.

Murphy es además especialmente cercano a dos ejecutivos de Fox, Dana Walden y John Landgraf. Landgraf, máximo ejecutivo de FX Networks, habla con Murphy varias veces a la semana, señalaron las personas, mientras que Walden, codirectora de la cadena televisiva y estudio de televisión de Fox, es amiga cercana de la familia.

Sin embargo, la venta a Disney ha confundido el futuro de la mayoría de los altos ejecutivos de Fox, y en particular de Walden. El exejecutivo de relaciones públicas, originario de Los Ángeles, supervisa una diversidad de activos que se están dividiendo por el acuerdo.

El estudio de televisión de Fox, productor de "Modern Family" y "Homeland", se irá a Disney, mientras que la cadena de televisión de Fox, sumida en el último lugar del rating, se quedará con las participaciones restantes controladas por Rupert Murdoch y su familia.