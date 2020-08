Cuando se habla de la generación Y (entre 24 y 39 años), una de las características que los identifica es su alta rotación en materia laboral. Algunos llaman a este fenómeno “job hopping”, o cambio frecuente de trabajo, y se debe, entre algunas razones, a que no se sienten comprometidos con el empleo, quieren ir tras nuevas experiencias, o satisfacer ciertas necesidades y objetivos.

Pero, sin duda, la pandemia por el covid-19 también los impactó. La reciente Encuesta Millennials Deloitte 2020 muestra que el 47% de los encuestados en el país buscará cambiar de trabajo en los próximos dos años, lo que contrasta con el 75% de respuestas de la encuesta del año anterior.

Mariluz Zea, gerente de Consultoría en Capital Humano en Deloitte Perú, explicó a Gestión que esa reducción de casi 30 puntos porcentuales implica el primer año donde se encuentra un resultado así (la encuesta se realiza hace 9 años de manera consecutiva)

“Vemos que también se incrementa el porcentaje de esta generación que quisiera quedarse por más de cinco años en un puesto laboral, pasando de 10% en el 2019 a casi 20% este año”, sostuvo la experta.

Asimismo, solo un 12% menciona que se siente seguro en su trabajo, y un 54% medianamente seguro.

Expectativa

Para los próximos meses, añade Mariluz Zea, queda evaluar cómo afectará la pandemia la lealtad de esta generación en las organizaciones. “Esta decisión de quedarse más tiempo en un empleo viene de buscar una seguridad en medio de este momento, porque es una preocupación alta dentro de esta generación, en todo el sentido que tiene la palabra”, afirma.

Y es que la generación Y se ha caracterizado por ser prudente a nivel financiero, y la preocupación por la situación los hace pensar en estar más tiempo en las organizaciones.

Lo que también se ha encontrado es un mayor interés por el ahorro. “Luego de cubrir los gastos que tengan que hacer, un 44% quiere ahorrar o invertir para el futuro, un aumento de dos puntos porcentuales en relación a lo que se reportó el año anterior”, refiere.

Si bien esta generación ha tenido interés por destinar parte de su dinero a divertirse, y este año lo manifestó un 42%, el ahorro ha tomado más protagonismo, señala Zea.

La pandemia ha generado un impacto fuerte en la generación Y, los ha vuelto más empáticos generando un sentido más fuerte de responsabilidad individual, además de ser más cercanos a la familia, comenta la experta, tras agregar que “uno de los comportamientos poscovid que presentarán será liderar el cambio”.

¿Cambio de costumbres?

En opinión de Mariluz Zea, lo que está ocurriendo en estos momentos es que en algunos casos, en materia laboral, se dará un cambio de costumbres. “Ya no hablamos de aspectos por generación, ya no son millennials, sino perennials, y dentro de la fuerza laboral no se deben hacer cortes por generaciones sino responder por otras variables más constantes en los seres humanos, y de esa manera entender mejor a los equipos”, sostiene.