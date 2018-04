“Dios proveerá”, la cultura del ahorro en el Perú vista desde la sociología y otras disciplinas

Las humanidades (sociología, antropología, psicología y el marketing) junto con técnicas de innovación y organización son las claves para mostrar el perfil de los peruanos en cuanto a sus motivaciones y expectativas respecto al ahorro en las AFP.

“Se trabajó con las cuatro firmas que existen en el mercado para entender e identificar qué información quieren los usuarios y así construir un mejor vínculo con el sistema y la categoría”, señala Ximena Vega Amat y León, gerente general de la boutique Claridad, responsable de la investigación junto al psicólogo Julio Hevia.

La experta resalta también que la categoría no es simple, porque requiere de mucha comprensión de la información por parte del afiliado para entender, sobre todo, cómo funciona y pueda utilizar el sistema.

1. EL FUTORO NO ES TANGIBLE



“Que nadie te quite lo gozado” es la mentalidad peruana y resume la forma de pensar inconsciente, resalta que el pasado es suyo y que nadie tiene por qué venir a perturbarlo, señala Julio Hevia en el estudio.

Al respecto, añade que el peruano está convencido de que “nunca se morirá de hambre”.

Vive bajo la lógica del “recurseo”, que es una visión de corto plazo. Nuestra premisa es : “No reinventamos, siempre nos adaptamos”.

2. POSTURA FEMENINA

No es difícil imaginar a la mamá planificando todo. En Perú, la mujer no es totalmente mujer si no es madre, detalla el estudio de Hevia.

La madre en la sociedad peruana, de acuerdo a la vocera, tiene un rol interesante. Ellas son percibidas como los miembros de la familia más responsables en temas económicos.

“Por otro lado, utilizar una comunicación más cercana para las AFP era válido, porque ayuda a llegar a la gente con frases o comentarios cotidianos que podría hacértelos fácilmente tu mamá”, añade.

3. LA NEGACIÓN COMO MECANISMO DE DEFENSA



Una persona no se quiere ver mayor, tampoco quiere pensar ni proyectarse a una vejez. Es más, es casi automático al ser humano que este panorama no sea visto con gusto, resalta el estudio.

“Era un insight muy fuerte. Este tema le genera al peruano estrés, preocupación y miedo. Por ello comienza a nublarlo. Se encontró que mucha gente tenía una barrera enorme de tratar de proyectarse a una vejez. La palabra misma les genera rechazo”, indica Vega Amat y León.

Esta sería una de las razones por las que el tema del ahorro no es una prioridad para los peruanos.

4. NO SABE ESPERAR



“Mejor lo agarro ahorita porque no sé si mañana va a estar ahí” es el pensamiento típico de muchos, según Hevia, lo cual refuerza la visión inmediatista.

Para la experta, este fenómeno tiene que ver con dos aspectos: en la generación adulta se basa en haber pasado por crisis muy complicadas, ya sean políticas o sociales, que ha hecho que tengan una reacción inmediata.

“El tema de no ser pasivos, de no esperar, de buscar recursos y sacar adelante esos recursos, es típico de esta generación”.

En cuanto a la generación joven, a quienes la tecnología les ha enseñado a tener resultados inmediatos, también les cuesta la espera y tampoco tienen la paciencia y la disciplina de esperar.

“Por razones distintas, ambas generaciones son ávidos de tomar decisiones rápido. Por ello, hay un tema de no querer esperar un lapso de tiempo para el retorno de su AFP”, señala.

5. ARTISTAS DE LA SOBREVIVENCIA

“Dios proveerá” y “vivir el hoy, mañana ya verás”. Son algunas de las frases más comunes, agrega Hevia.

Estos conceptos sirven como excusas para no ahorrar. En el estudio - resalta - que el primer término es vinculado a la fe y al deseo.“Para todo problema hay una solución”.

“Este insight está muy relacionado al anterior. Las personas aquí son mucho de tomar la oportunidad hoy y de querer las cosas para hoy. Es común no dejar nada para mañana”, agrega la especialista.

6. PROBLEMAS CON LA INFORMACIÓN

Vega Amat y León aclara que cualquier categoría que tenga que ver con dinero es complicada, ya que cuenta con información, términos y esquemas que son complejos de entender para muchas personas.

“No todo el mundo domina y maneja palabras como rentabilidad, inversión. Además, durante la investigación se vio que los usuarios no entendían cuál era la función de las AFP y qué podían hacer estas por ellos”, explica.

Tras este estudio, resalta, las firmas crearon una comunicación distinta para crear una plataforma que ayude al usuario de manera más amigable al afiliado.