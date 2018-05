¿Dinero extra? 14 ideas para las personas creativas

- / -

FOTO 5 | 5. Crea y vende fotos de stock. No tienes que ser un fotógrafo profesional para construir un negocio aparte vendiendo fotografías de stock. En estos días, los smartphones tienen una gran resolución en sus cámaras así que ya no necesitas una cámara elegante para crear photos con buena calidad. Algunos sitios web no exclusivos (es decir, que puedes vender la misma foto en diferentes sitios) en los que puedes vender tus fotos incluyen Shutterstock, iStock y Adobe Stock. Una vez que has sido aprobado como colaborador, puedes ganar aproximadamente 15 por ciento de tus fotos. Otros sitios como Getty (que paga mucho más por foto) exigirán los derechos exclusivos de tus fotos. Para que empieces, aquí te compartimos algunos tips de Megan Betteridge, una colega recién graduada que empezó a vender sus fotos para ganar dinero: La iluminación cuenta, así que si vas a tomar fotos en la calle, captura la luz de la mañana o en el atardecer. Además, trata de pensar en las necesidades de fotografías que vendrán con eventos a futuro, estaciones o festividades como Halloween y Navidad. Finalmente, las etiquetas específicas y bien definidas son importantes para que tu foto aparezca en las búsquedas. Así que no etiquetes tu foto de un perro y un bebé con “perro y bebé”. Especifica qué tipo de perro es, qué están haciendo y si el bebé es niño o niña.(Foto: Getty)