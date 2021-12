Experto en videojuegos y blogger de gestion.pe

Estamos a días de terminar el año, así que les comparto, según mi opinión, la lista de los mejores videojuegos lanzados en el 2021. En esta ocasión, todos los juegos seleccionados son parte de una saga.

1. Contra, el regreso de un clásico

Hablar de Konami es mencionar a uno de los pioneros, empresarios y visionarios que modificaron este entretenimiento con creaciones como Metal Gear, Dance Dance Revolution, Silent Hill, Pro Evolution Soccer, Castlevania y Contra.

La empresa lanzó al mercado Contra Returns, el primer videojuego donde decidieron apostar por una nueva modalidad de negocio. El juego combina los elementos clásicos del primer Contra de 1987 con las exigencias de los nuevos gamers, como poder realizar microcompras para mejorar las armas y habilidades del juego.

Es una excelente fórmula para que los jugadores de la vieja escuela como los nuevos puedan disfrutarlo. Cuenta con los clásicos personajes y también nuevos.

2. Hitman III, el final de un asesino

Este juego es el final de una excelente trilogía que nos presenta la historia del agente 47, el mejor asesino del mundo. Este debe realizar misiones casi imposibles sin ser reconocido en ningún momento. Desde la primera misión, el videojuego explota al máximo la calidad gráfica con una representación impecable de Dubái. Es recomendado solo para expertos, requiere experiencia y paciencia para dominar las estrategias. Es para mayores de 18 años y disponible en distintas plataformas.

3. Super Mario 3D World

Hablar de Mario Bros es tener horas de diversión y Nintendo lo sabe muy bien. A su personaje icónico lo han convertido en doctor, tenista, golfista y hasta en árbitro de box en el primer Punch Out. Super Mario 3D es más que un remake de la versión del 2013 para la Wii U (una consola que no superó el éxito de la Wii), ideal para compartir en familia y que además viene con un juego extra en el cual uno puede utilizar a Bowser, el enemigo de Mario. El jugador puede ver desde su punto de vista cómo es el mundo. Una genialidad. Disponible como exclusivo de Nintendo Switch y catalogado para todas las edades.

4. Axiom Verge 2, vintage y musical

Desde hace algunos años, las empresas desarrolladoras independientes de videojuegos lograron demostrar que están al nivel para competir en la industria de los grandes.

En el 2015, Thomas Happ Games presentó al mercado Axiom Verge, un videojuego vintage que combinaba los mejores elementos de los juegos de los 80 con una música increíble y un modo de juego adictivo, por el cual también lo incluimos en la lista de los mejores del 2015.

En esta ocasión, la historia te permite trasladarte entre dos dimensiones, al igual que su género. Este videojuego además cuenta con unos gráficos muy al estilo de 8 bits y una banda sonora excelente.

5. Resident Evil: Village

Presentaciones como Megaman, 1942, Ghost and Goblins, Duck Tales o Street Fighter. Este año lo coronamos como la desarrolladora ganadora gracias a su nuevo Resident Evil: Village. Un videojuego de survival horror Shooter que modifica su modo de juego original de la primera versión creada en 1996.

La historia engancha desde el primer minuto a quienes gustan del terror, promete horas de diversión y susto con una calidad gráfica impresionante, además la villana creada para este juego es un reflejo del gran trabajo de la empresa.

El Dato

Menciones. Porque cinco no son suficientes compartimos algunos juegos que también los consideramos como los mejores del año, estos son algunos que debería conocer: Mounter Hunter Rise, Wario Ware: Get it Together, Metroid Dread, Marvels Guardian of the Galaxy y Grand Theft Auto Trilogy.