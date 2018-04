Diez verdades que olvidamos fácilmente

- / -

FOTO 9 | 9. Vive el momento No podrás alcanzar todo tu potencial hasta que aprendas a vivir tu vida en el presente. Ni toda la culpa del mundo no puede cambiar el pasado y ninguna cantidad de ansiedad puede controlar el futuro. Es imposible ser feliz si siempre estás preocupado por otras cosas, incapaz de abrazar tu realidad (mala o buena) del momento. Se necesitan hacer dos cosas para poder vivir en el momento: -Acepta tu pasado. Si no haces las paces con lo que has vivido, jamás te dejará y creará tu futuro. -Acepta la incertidumbre del futuro. Las preocupaciones no tienen lugar en el aquí y el ahora. Como Mark Twain alguna vez lo dijo, “Preocuparse es pagar una deuda que no debes”.