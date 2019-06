Paternidad y gerencia, los recuerdos de diez CEO del Perú

Diez ejecutivos relatan sus experiencias familiares con humor y cariño. A través de sus pasiones, han aprendido a ser pacientes y a encontrar la felicidad en los detalles.

La magia de los juegos improvisados

Eduardo Daly

Gerente general de Ripley



“Ya sea en el parque o dentro de mi casa, siempre improvisaré una cancha de fútbol junto a mis hijos. Mi recuerdo favorito con ellos es ver la ilusión en sus rostros al entrar al estadio y ver a Perú clasificar al Mundial de Rusia 2018. Algo que me han enseñado mis pequeños es a divertirme con lo que hago”.

Espacios de encuentro

Normand Barahona

Gerente general de Atento



“A mi hijo y a mí nos gustan los superhéroes. Vemos películas, coleccionamos juguetes y cómics. Para su cumpleaños, conseguimos un Capitán América disfrazado. No borraré de mi memoria su cara cuando lo vio. Por semanas, estuvo convencido de que había salido de las películas para saludarlo”.

Adrenalina y naturaleza

Douglas Franco

Gerente general de Kimberly-Clark



“Hago bicicleta de montaña, esquí, trekking o corro tabla con mis hijos. Una vez, haciendo caminata en Cusco, sin guía, llegamos a nuestro supuesto ‘destino’ en medio de la nada. Afortunadamente, pudimos encontrar un taxi de regreso al centro de la ciudad. Fueron 6 horas intensas, pero de conversación, conexión y fotos”.

Una acrobacia difícil entre risas

Diego Vargas

Gerente general de Wish Trade



“Recuerdo que un día de paseo por la playa, mi hijo de casi dos años quiso escalar la torre del salvavidas. Subimos, nos sentamos a disfrutar de la vista y tuvimos un lindo momento. Luego, la bajada fue una acrobacia difícil y bastante peligrosa. Sin embargo, en todo momento mi hijo se reía e incluso lo quiso repetir”.

Antonio Gonzales

Gerente general de Philips



“Suelo pasar el tiempo libre en familia, en algún parque o lugar campestre cerca de Lima. Mis hijos disfrutan mucho de espacios grandes para correr y jugar. La felicidad se encuentra en lo simple de la vida”.

La simpleza de los niños para solucionar problemas

Camilo Macía

Gerente general de Oriflame



“Lo que más disfruto realizar en compañía de mis hijos es salir a jugar al parque: montar en scooter con mi hijo Tomas y jugar a las ‘chapadas’ o ‘escondidas’ con mi hija Alicia. También armar rompecabezas juntos. Una vez, tardamos varios minutos en descifrar uno con mi esposa. Mis hijos lo entendieron y armaron en segundos”.

Ver sonreír a los hijos no se compra con dinero

Silvio Vila

Gerente general de New Athletic



“Los pasatiempos que más realizo con mis hijos son ir a juegos recreativos y contarles cuentos. Hace muchos años, mi hijo me pidió entrar a una piscina de Huancayo, mi tierra natal. Como hacía su pataleta, no me quedó más que comprarle una ropa de baño. Pero apenas entró, voló de ahí, por el frío. Recuerdo con mucha risa esa anécdota”.

Un viaje sorpresa

Leo Marrou

Gerente general de HP



“En un viaje familiar a Argentina, quise sorprender a mis hijas con un paseo en ‘buquebús’ a Montevideo. Entré a una app y separé los pasajes. Al día siguiente, les conté del plan, pero una de ellas no llevó su DNI. Buscamos fotos del mismo y del pasaporte por si acaso. El detalle fue que, cuando nos pidieron los tickets para abordar, nos dimos cuenta de que yo había comprado boletos para el día anterior”.

Travesuras digitales

Javier Díaz

Gerente general de iShop



“Una vez, mis hijos me enseñaron a utilizar Instagram y, por error, subí un video muy personal que me hizo entrar en pánico. Les reclamé y pedí que lo bajaran, pero ya no fue posible. Lo interesante fue que obtuve buenos comentarios”.

El valor de la paciencia y responsabilidad

Eduardo Morales

Gerente general de Control Parking



“Comparto caminatas con mi hija y mi querido Nacho (mi perro). Además, en la piscina mi hija me enseñó a valorar el tiempo que paso a su lado y no quiero desprenderme de ella un segundo por el temor a que le pase algo. Como padre, aprendí a ser paciente, a asumir mayores responsabilidades y a educar para hacer buenas personas para el futuro”.