Día de la Madre: ¿Es la maternidad la realización de una mujer?

Por Urpi Torrado, CEO Datum Internacional

​La reciente investigación de Datum y la red WIN sobre la mujer indaga un amplio espectro de cuestiones referidas a la mujer en América, tales como percepciones en torno a la situación de género, empleo, esparcimiento, consumo, maternidad, roles sociales, etc., identificando patrones de comportamiento y diferencias por país.

La maternidad es una de las facetas más importantes en la vida de la mujer. Por ello, con motivo del Día de la Madre es que compartimos algunos resultados que revelan el sentir de las mujeres. El 83% de las madres de la región manifiesta que ser madre es la mejor vivencia que una mujer puede tener en la vida, elevándose esta cifra a 93% entre las mujeres peruanas, pues es el país de las Américas donde las mujeres valoran más la maternidad, seguidas de Panamá, Ecuador y Chile.

(Fuente: Datum Internacional) (Fuente: Datum Internacional)

Además de la satisfacción que representa la maternidad para la mujer, el 92% de las encuestadas se sienten realizadas al ver a sus hijos progresar o salir adelante. Aunque existen diferencias entre países, son mínimas, pues es claro y mayoritario este sentimiento. Nuevamente, el Perú (94%) está por encima de los resultados de la región, pues independientemente de si lograron sus metas en la vida o si las truncaron, aspiran realizarse a través de sus hijos y el progreso de ellos es también su progreso.

(Fuente: Datum Internacional) (Fuente: Datum Internacional)

Por otro lado, para hablar de lo que representa la maternidad para la mujer peruana no podemos dejar de considerar la perspectiva de aquellas mujeres que no son madres aún. En el continente americano, en promedio, 3 de cada 10 mujeres no tienen hijos, mientras que las cifras para Perú muestran que 4 de cada 10 mujeres mayores de edad no son madres. De ellas, el 78% desea tener hijos algún día, sin embargo un 22% no desea ser madre en el futuro. Es decir, alrededor de 900 mil mujeres peruanas no visualizaría la maternidad como un objetivo de realización en sus proyectos de vida.

Y aunque hay mucho más que contar sobre la mujer, profundizaremos en próximos artículos. En este, destacamos lo que la maternidad representa para la mujer. Reconocimiento que de alguna manera los hijos buscamos materializar con algún detalle en el Día de la Madre. De acuerdo a la última encuesta de Pulso de Datum, los peruanos esperan gastar este año en mamá un promedio de s/ 141.00 en regalos, monto que ha disminuido en comparación a años anteriores (s/160 para el 2017), como se puede ver en la gráfica.

(Fuente: Datum Internacional) (Fuente: Datum Internacional)

Ficha

La encuesta se realizó en 11 países que representan el 87% de la población del continente americano: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Perú, Panamá y Paraguay. En total se realizaron 5,982 encuestas a mujeres mayores de 17 años.