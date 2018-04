Día del Libro: Las 10 librerías más grandes alrededor del mundo

- / -

FOTO 4 | Barter Books, en Northhumberland (Reino Unido): Barter Books es un Edén de tesoros nostálgicos y tiene una historia muy especial que contar. Uno de los carteles más reconocibles del mundo, el eslogan Keep Calm and Carry On, anduvo en paradero desconocido hasta que en el año 2000 lo descubrieron dentro de una vieja caja polvorienta en esta encantadora librería de segunda mano al norte de Inglaterra.