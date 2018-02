Día de los Enamorados se extiende a las mascotas estadounidenses

Aunque solo el 55 % de los estadounidenses lo celebran, el gasto por el Día de los Enamorados en el país llegará este año a US$ 19,600 millones, lo que significa un promedio de US$ 143.56 por persona, una generosidad de la que se benefician también las mascotas.

Nada menos que US$ 751 millones saldrán de las carteras de los estadounidenses y pasarán a otras manos por la festividad de San Valentín para demostrar a sus perros y gatos cuánto los quieren, según datos de la poderosa Federación Nacional de Minoristas (NFR).

La tendencia es más acusada entre los más jóvenes. Un cuarto (25%) de los "millenials", que representan un tercio de los propietarios de mascotas del país, se propone agasajar a sus seres queridos de cuatro patas este 14 de febrero.

Desde cestas con galletas y golosinas hasta collares de marca, mantas y abrigos, pasando por juguetes y cojines personalizados con el nombre de la mascota, la oferta de regalos para animales por San Valentín es cada vez más variada como lo es para los humanos.

No obstante, la parte del león de los US$ 143.56 de gasto promedio en el 2018 es de los esposos/esposas, novios/novias y similares. Según NRF, a obsequiarlos y agasajarlos a ellos se dedican los estadounidenses US$ 88.98 del promedio.

Los últimos en la lista son los colegas de trabajo, a los que se dedican US$ 4.79, menos que los que merecen las mascotas (US$ 5.50).

La festividad de San Valentín en Estados Unidos más que celebrar el amor y los enamorados como en otros países parece un compendio de otras celebraciones y acaba siendo un día de la generosidad, a tenor de lo que revelan los informes de los comerciantes minoristas.

El estadounidense regala el 14 de febrero a sus padres, hijos y otros familiares (US$ 25.29 en promedio), a los compañeros de escuela y los profesores de sus hijos (US$ 7.26) y a los amigos (US$ 7.19).

Los más gastadores son los que tienen entre 25 y 34 años, que están dispuestos a vaciarse los bolsillos por el santo patrón de los enamorados. El gasto promedio por persona en este grupo trepa a los US$ 202.76.

"Los estadounidenses están deseosos de mimar y consentir a sus seres queridos con flores, dulces, cenas y todas las demás cosas características de San Valentín", dice el presidente y director ejecutivo de NRF, Matthew Shay.

En unas declaraciones a la página web de la organización, Shay explica la necesidad de gastar por estas fechas porque las Navidades quedaron atrás y falta mucho para las próximas vacaciones.

Aunque las cifras de gasto por el Día de los Enamorados en el 2018 son apabullantes, el récord en los 15 años que NRF lleva estudiados lo tiene el 2016, con US$ 19,700 millones en total y US$ 146.84 por persona gastados en nombre del amor.

El gasto más abultado será este año en joyería (US$ 4,700 millones), seguido de las cenas y salidas nocturnas (US$ 3,700 millones), flores (US$ 2,000 millones), ropa (US$ 1,900 millones), tarjetas y certificados de regalo (US$ 1,500 millones) y tarjetas de felicitación (US$ 894 millones).

Y el regalo más común será dulces, algo que se proponen comprar la mitad de los que celebran San Valentín y a lo que dedicarán US$ 1,800 millones.

Incluso entre los que no celebran San Valentín (un 45% de la población), el 27% dice que por estas fechas piensa en darse algún capricho a sí mismo o en reunirse con la familia o amigos.

Para realizar este informe se entrevistó a 7,277 consumidores acerca de sus planes para San Valentín entre el 3 y el 10 de enero pasados. El margen de error es de más/menos 1.1 puntos porcentuales.