Detrás de los marcadores y canchas de fútbol: los logros de Alianza Lima

Alianza Lima cerró un buen año tras campeonar el Torneo Descentralizado 2017. Sin embargo, ese no fue el único logro que obtuvo.

Y es que los blanquiazules se consagraron también como el club con mayor recaudación, al superar el año anterior los S/ 5 millones (monto consolidado del Torneo de Verano, Apertura y Clausura ), así como el que más hinchas llevó al estadio de local, con más 218,000 personas.

Universitario de Deportes le sigue los pasos con una recaudación que remonta los S/ 4 millones y un promedio de 187,000 asistentes. Ello de acuerdo a datos obtenidos de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP).

Sporting Cristal cierra el podio, aunque con una recaudación que representa prácticamente la mitad de lo conseguido por Universitario, más de S/ 2 millones y una asistencia que bordea los 108,000.

Ingresos extras

Pese a los buenos resultados, Enrique de la Rosa, socio de EKA Sports, precisa que el club victoriano solo percibiría aproximadamente 75% del monto total de recaudación.

“Los ingresos que tiene el club vienen en gran parte por derechos de televisión y auspiciadores, así como de los socios que en este caso pagan S/ 80 al mes y se benefician con entradas gratis”. Además, cuenta que ahora el club ha comenzado a licenciar productos. Por ejemplo, audífonos y relojes del equipo e, incluso, comestibles como turrones y panetones.

“A parte de ello, vende panelería que se encuentra alrededor de su estadio, que es costosa porque tiene LED”, indica.

En cuanto a la taquilla, De la Rosa considera que representaría una pequeña fracción de la torta de ingresos: menos del 20%.

Prioridades para un club

El especialista contó que en países como España se priorizan los derechos de televisión, pues es lo que más réditos brinda a un club.

“En nuestro país, por este concepto Alianza se lleva US$ 4 millones, Universitario y Sporting Cristal menos de US$ 3 millones, y el resto de clubes bordea los US$ 1.5 millones”.

Por su parte, Eduardo Flores, director general de Toque Fino, coincide en que el poder monetario de los derechos televisivos son vitales. “En la estructura de un club profesional de fútbol, y en el Perú sobre todo, lo primero que manda son los derechos de televisión, que es gran parte del ingreso que le permite a un equipo mantener una plantilla. Luego siguen los sponsors”, resalta.

Generar auspicios

Por otro lado, el tener una gran asistencia en un estadio es indicador de que el club es uno de los más vistos y seguidos, indica De la Rosa. “Entonces a Alianza sí le conviene ser el más taquillero para generar, de esta manera, auspicios”.

Por ello, si bien por taquilla no ingresa tanto dinero, el beneficio viene luego al crear espacios donde las marcas quieran realizar activaciones en el entretiempo.

En la región

En cuanto a la asistencia desde un punto de vista regional, Flores considera que las capacidades son distintas por país.

Alianza Lima resultó siendo el club con mayor número de asistentes al estadio. Sin embargo, este tiene un aforo de 35,000 personas, una cifra aún por debajo de varios estadios de Sudamérica.

“Hay diferencias en la capacidad que se tiene en Lima como en Brasil o Argentina, cuyos recintos son mayores”, finaliza.