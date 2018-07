Detox Ritual, el exclusivo tratamiento que te permite mantener el bronceado tras el verano

El Detox Ritual at The One es un tratamiento realizado con productos naturales de Tepernic Labs, marca de referencia en fitoaromaterapia.

Este novedoso proceso empieza activando toda la circulación y el sistema linfático con la técnica bodybrush, un cepillado por todo el cuerpo mediante cerdas naturales a base de cactus, que ayuda a reducir la celulitis.

Acto seguido, se realiza una exfoliación corporal con sales Epsom y aceites detox de limón, menta piperita e hinojo, que permite la eliminación de toxinas y la renovación de las células muertas. Además, permite la regeneración de los tejidos y favorece el mantenimiento del bronceado más allá del verano.

Esta terapia, que procede de las prácticas curativas de los antiguos chamanes de Mesopotamia, consiste en la aplicación de ventosas sobre la piel, con las que se facilita el vacío succionando la epidermis y parte del músculo, de tal modo se favorece la circulación sanguínea y linfática.

Por otro lado, este ritual de belleza incorpora también la terapia del color, que se basa en la acción de la luz sobre la glándula pineal, estimulando o inhibiendo la secreción de determinadas hormonas y neurotransmisores.



Así, en función del estado de ánimo y de las necesidades de cada persona que realiza el tratamiento, se aplicarán unos colores u otros para obtener los máximos beneficios en cada caso.

Asimismo, Detox Ritual at The One aborda la zona facial, del cuello y escote para realizar un cupping facial y un masaje drenante. Estos ayudan a eliminar toxinas y aportan una luminosidad espectacular a la piel.

Todo ello es unido a la aromaterapia, tratamiento de carácter terapéutico centrado en el uso de aceites naturales o esenciales que se extraen de plantas, flores, está especialmente indicada para aliviar dolencias, eliminar toxinas, regenerar la epidermis y equilibrar la mente y el cuerpo.