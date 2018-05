Desnudo de Picasso en subasta de Rockefeller podría batir récord

Cuando la herencia de la escritora y coleccionista estadounidense Gertrude Stein salió a la venta en 1968, David Rockefeller padre formó un grupo de fideicomisarios del Museo de Arte Moderno para comprarlo.

Los miembros, incluidos William S. Paley, Nelson Rockefeller y John Hay Whitney, acordaron sacar números de un sombrero para determinar el orden de la selección. Rockefeller fue el primero.

Su elección: "La chica joven con una cesta de flores" de Pablo Picasso, una tierna e inquietante representación de una joven desnuda con una cesta de flores rojas. Pintado en 1905 durante el Período Rosa del artista, representa a una niña en la calle que vendía flores en Montmartre en esa época.

"Ese probablemente representó el conjunto más caro de inversiones que ha hecho en arte", dijo en una entrevista telefónica David Rockefeller Jr., el hijo del filántropo fallecido.

Ahora las obras de la colección de sus padres saldrán a la venta a partir del 8 de mayo en Christie’s. El Picasso, estimado en aproximadamente US$ 100 millones, es el valor más alto de más de 1,500 lotes de Rockefeller, que incluyen otras obras maestras impresionistas, patos señuelo y la vajilla que Napoleón llevó a su exilio en Elba.

La pintura se encuentra entre las 45 obras de Picasso que se estima que recaudarán más de US$ 305 millones en subastas en Nueva York en las próximas dos semanas. Representan una amplia variedad de estilos y precios. Los vendedores incluyen al asediado magnate de los casinos Steve Wynn y el patrimonio de Joan y Preston Robert Tisch.

"Picasso es coleccionado en todo el mundo", dijo Nicholas Maclean, cofundador de la galería Eykyn Maclean en Nueva York y Londres. "Para la mayoría de las personas cuando están comenzando, es el artista que buscan comprar".

Con US$ 212 millones en obras de Picasso que ya han sido vendidas en subastas este año, de acuerdo con Artprice.com, el 2018 se está perfilando como el mejor año para el maestro español. El récord anual actual de US$ 568 millones se estableció en el 2015, cuando su "Les Femmes d’Alger (Versión O)" ("Mujeres de Argel") obtuvo US$ 179.4 millones, convirtiéndose en lo que entonces fue el récord de subasta para cualquier obra de arte. Fue destronado en noviembre cuando el "Salvator Mundi" ("Cristo salvador del mundo") de Leonardo Da Vinci recaudó US$ 450 millones.

Christie’s tiene 17 obras de Picasso, incluidas tres en la venta de Rockefeller, que se estima en más de US$ 225 millones. Sotheby’s ofrecerá 28 piezas que se espera recauden entre US$ 80.6 millones y US$ 117.2 millones.

Wynn se desprenderá del autorretrato de 1943 de Picasso con una camisa de marinero a rayas, "El Marinero ". Con un valor aproximado de US$ 70 millones, se ofrecerá durante la subasta de la noche de impresionismo y arte moderno de Christie’s el 15 de mayo.

El principal Picasso de Sotheby’s, que se ofrecerá el 14 de mayo, es "Le Repos", un retrato de 1932 de su amante estimado entre US$ 25 millones y US$ 35 millones. La obra recaudó US$ 7.9 millones en una subasta en el 2000, según Artnet. La casa de subastas también incluyó un óleo sobre lienzo de 1905, "Familia de Arlequin", estimado entre US$ 12 millones y US$ 18 millones.

Esa es una "compra de valor" en comparación con el desnudo de Rockefeller, considerando que se realizaron el mismo año, dijo Brooke Lampley, vicepresidente de la división global de bellas artes de Sotheby’s.