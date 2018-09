El Desafío Inca deja fuera de carrera a Laia Sanz y a Fuchs en su primer día

El Desafío Inca dejó en la víspera fuera de carrera a la motociclista española Laia Sanz y al piloto de autos peruano Nicolás Fuchs en su primera etapa.

El australiano Toby Price se impuso en la prueba de motos y el argentino Orlando Terranova en la de coches.

Sanz se retiró de la competición por culpa de un infección intestinal que la dejó sin fuerzas a mitad de la primera etapa, un ida y vuelta de 300 kilómetros a un bucle con salida y llegada en la ciudad de Ica.

"He aguantado más o menos bien durante la primera mitad del bucle, pero luego me he encontrado muy mal y no podía seguir. Una vez que he terminado la primera vuelta he decidido dejarlo", comentó Sanz, que corre su primer rally después de cinco meses.

La catalana intentará tomar la salida de la etapa de este sábado para volver a hacer la primera vuelta del recorrido y así practicar la navegación de cara al Dakar 2019, que se correrá íntegramente en Perú sobre la misma arena y dunas.

A Fuchs se le incendió su coche en los primeros kilómetros del rally y las llamas consumieron el Ford Ranger que se había agenciado para esta carrera, el mismo con el que el boliviano Marco Bulacia terminó decimocuarto el último Dakar.

A solo medio minuto de Price quedó el argentino Franco Caimi (Yamaha), segundo clasificado, por delante de su compañero de equipo, el francés Adrien Van Beveren.

En cuarto lugar finalizó el chileno Nacho Cornejo, el mejor del equipo Honda en esta etapa, quien contó que este primer día fue "bastante entretenido" para él.

"Hubo un 'waypoint' muy complicado de encontrar pero afortunadamente no perdí mucho tiempo y pude salir rápido. Fui todo el día junto con varios pilotos. El objetivo para mañana es salir a hacer un buen día", indicó Cornejo.

Por su parte, el argentino Kevin Benavides (Honda), segundo en el último Dakar, denunció "un error en el libro de ruta" que le hizo perder tiempo y terminar noveno, pero "lo bueno es que las sensaciones fueron buenas y esto es muy importante".

En coches, le siguen la pista a Terranova los peruanos Pancho León, en segunda posición; Álvaro Brandes, en el tercer lugar; y Diego Weber, en la cuarta plaza.

El boliviano Juan Carlos 'Chavo' Salvatierra ganó la etapa en la categoría de cuatrimotos, seguido en segunda posición por el peruano Ignacio Flores a apenas siete minutos de distancia.

El Desafío Inca es el tercer y último Dakar Series del año, el circuito de rallys preparatorios para la carrera más dura del mundo que completan las pruebas de Merzouga (Marruecos) y Ruta 40 (Argentina).

Por celebrarse sobre el mismo terreno donde se correrá el Dakar 2019, el Desafío Inca concentró los mejores pilotos de la especialidad en motos, incluidos los pilotos de las fábricas de KTM, Honda, Yamaha y Husqvarna.