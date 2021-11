Gran parte de ese vínculo entre humanos y perros que se desarrolló durante la pandemia de coronavirus está llegando lentamente a su fin a medida que más oficinas reabren sus puertas. Entonces, ¿qué puede hacer un perro solo en casa?

Resulta que puede hacer muchas cosas y no nos referimos a llorar todo el día, a desordenar todo o a destruir los muebles.

Estas son algunas ideas de regalo para un perro que deberá a adaptarse a estar solo:

Recomendaciones de Rover

Le preguntamos a la gente de Rover.com, una amplia red de cuidadores y paseadores de perros, cuáles eran sus recomendaciones. Los juguetes que dan premios estuvieron en la cima de la lista de objetos para mantener ocupadas a las mascotas y reducir su ansiedad.

Un tapete Paw5 Snuffle Mat aprovecha el instinto de búsqueda de comida del perro y le permite aprovechar su agudo sentido del olfato. Se deben esparcir premios o croquetas en el tapete y dejar que la mascota busque. Se puede meter a la lavadora y está disponible en Rover, Amazon y otros sitios por US$ 39.99.

Outward Hound fabrica varios juguetes para entretener a las mascotas. A Rover le gusta el Dog Hide N’ Slide para recudir el aburrimiento y frenar la conducta destructiva. El juguete de plástico y madera tiene compartimientos para esconder premios y no tiene partes removibles. También cuenta con una base antiderrapante y tiene un costo de US$ 24.99. Está a la venta en Rover, Amazon y en una gran variedad de tiendas.

Rover confía en el peluche Smartpetlove Snuggle Puppy diseñado para perros ansiosos. Son cachorros de felpa que pueden simular los latidos para que el perro se sienta reconfortado. También hay una opción de almohadillas para brindar calor que no es tóxica.

El paquete de pilas es extraíble para meterlo a la lavadora y las almohadillas calientes son desechables. Se vende por US$ 39.95 en Rover, PetSmart y en otras partes.

Recomendaciones en Etsy

El sitio de objetos hechos a manos ofrece una gran variedad de regalos para perros. Uno de los principales vendedores en Francia es JoyDogCat, que ofrece collares de cuentas de venturina y labradorita para perros, hechos a mano.

La venturina, de acuerdo con el vendedor, ayuda a que los perros superen la sensación de abandono y “recobren la calma y paz interior”, mientras que la labradorita los ayuda a “adaptarse a lo inesperado” y aumenta su confianza.

Se ven increíbles, por lo menos, pero su objetivo no es reemplazar los collares normales. Vienen en varias medidas y los precios van de los US$ 33 a los US$ 58 según el tamaño.

Para los perros y algunos gatos, otro vendedor en Etsy, BASZLEAustralia en Brisbane, tiene cómodas camas reforzadas de lujo que rodean a las mascotas con suavidad a un precio de ganga.

Hechas de algodón y lana, estas camas son una gran alternativa luego de estar tan consentidos durante la pandemia en el sofá, y cuestan entre US$ 19 y US$ 41. Vienen en ocho colores y cinco tamaños.

Algo más que cámaras para mascotas

Son inalámbricas y vienen en varias formas y tamaños para monitorear remotamente a las mascotas e interactuar con ellas. Algunas entregan premios, otras se pueden manejar desde el teléfono para jugar con un láser con los gatos.

Hay notificaciones al celular para detectar ladridos o movimiento. Algunas ruedan como pequeños robots y otras funcionan en posiciones fijas.

Hay visión nocturna y un audio bidireccional. Es importante leer las reseñas antes de comprar debido a que siempre hay alguien que tiene algo que decir sobre estos dispositivos.

Chewy.com tiene una buena selección, pero hay otras marcas disponibles en todas partes. Un dispositivo que da premios y graba a las mascotas es el Furbo Full HD Dog Treat Dispenser and Camera de US$ 199. Reciba alertas en tiempo real, grabaciones del perro y momentos destacados del día de su mascota por unos US$ 6.99 adicionales al mes.

Sonidos para perros

Se ha dicho mucho de los efectos relajantes de la música en los perros, y los investigadores han señalado en distintas direcciones en términos de género. Algunos aseguran que lo mejor es la música clásica, mientras que otros recurren al reggae o al rock suave.

Algunos creen que la idea es hacer coincidir el ritmo con el latido del corazón del perro. Otros creen que la música y las imágenes en movimiento no tienen ningún efecto, a menos de que ya sean señal de seguridad. Spotify tiene álbumes y listas de canciones dedicados a tranquilizar a los perros. Amazon cuenta con opciones de streaming, discos y DVD.

Una compañía llamada Pet Acoustics vende una bocina con Bluetooth que ya tiene 90 minutos de música desarrollada por un experto en comportamiento sonoro para reducir el estrés y calmar a los caninos nerviosos. Tiene un costo de US$ 59.99 y hay una versión para gatos al mismo precio. Si la quiere, visite el sitio Chewy.com.

Chaleco para la ansiedad

El chaleco para la ansiedad ThunderShirt promete brindar una presión suave y constante para reducir la ansiedad, el miedo y la sobreexcitación. Son ligeros y se pueden meter a la lavadora. Es importante que le quede bien al perro para que funcione y no lo irrite, sobre todo cuando lo usa por largos periodos. Hay siete tamaños disponibles.

Existe uno en color gris, pero hay modelos más deportivos, incluidos algunos en color fucsia. Los precios van desde los US$ 39.95 para el tamaño más pequeño hasta los US$ 44.95 para el más grande. Se venden en Amazon o en una gran variedad de tiendas.

Tiendas de campaña para perro

Si su amigo cuadrúpedo no está en una jaula, quizás una tienda de campaña para perros pueda ofrecerle consuelo. Desde el estilo tipi hasta toldos y la calidad de acampada, hay mucho para elegir.

Algunos se pliegan para guardarlos, mientras que otros requieren un sitio definitivo. Existen tamaños para todos los perros y gatos.

Es probable que los perros necesiten entrenamiento para adaptarse a ellas. La tienda estilo tipi de PetnPurr Pet es una linda cueva canina con una parte superior peluda, un cojín de peluche grueso que combina y paredes grises.

Tiene un costo de US$ 59.99 y está disponible en varios sitios. REI vende la tienda plegable Tiny Tent en verde y azul. Tiene dos puertas laterales, ventanas de malla con cierre en las cuatro paredes y cuesta US$ 24.95. Se encuentra en Rei.com.

Productos de Kong

En caso de que no quiera pensar tanto en ello, el juguete de goma de la marca Kong podría ser lo ideal. Es hueco y tiene una forma irregular para que rebote. Puede llenarse con crema de cacahuate, queso en aerosol, premios o una combinación de comida húmeda y seca para que distraiga a la mascota por más tiempo.

Hay diferentes tamaños y versiones para los perros que empiezan a morder, los que ya son expertos en ello, los promedio y los que tienen mucha fuerza. Se pueden lavar en el lavavajillas y vienen en varios colores. El clásico de la marca es el rojo y su precio va de los US$ 7.99 a los US$ 24.99, dependiendo del tamaño. Se venden en muchas tiendas y sitios web.