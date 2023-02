La novela se ubica en la compleja realidad de Cuba de los años noventa. Padura nos detalla la vida de los cubanos post revolución, en una permanente escasez y con una urgencia por hacer malabares para sobrevivir el día a día. Cuba se encuentra sin el apoyo de los rusos por la disolución de la URSS, sin alimentos, sin petróleo, sin transporte, sin electricidad, sin medicamentos, sin papel, sin cigarros ni ron. A todo ello, se le suma un estado totalitario que espía y atemoriza a su pueblo.

Padura nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se hace llamar el Clan, que se reúne en la casa de Clara, una de sus integrantes, para vivir buenos momentos, cenas y cumpleaños. Desde ahí, comparten una complicidad e intimidad que parecería solo posible entre amigos de la infancia. El autor, con una pluma detallista y meticulosa, nos cuenta la historia de esos entrañables amigos, hurgando en la memoria de cada uno y moviéndonos en la línea del tiempo de sus vidas.

Cada uno de estos personajes, reales y complejos, se instala en el lector y se queda vivo aun terminado el libro, provocándole una nostalgia parecida a la que habita en aquel grupo de amigos cuando recuerdan lo que fue y lo que dejaron.

“Como polvo en el viento” es una historia para entender la realidad cubana: la lucha, el exilio, la desolación ante la separación y el permanente sentido de identidad y pertenencia sin importar dónde se esté. Pero también es un libro sobre la amistad y sobre la magia que ocurre cuando personas distintas, pero con algo en común, se juntan. “El caso es que ya nunca seremos los mismos ni lo mismo, que no es lo mismo aunque se escriba igual. Porque somos eso: polvo en el viento”, escribe Padura, dejando al lector con un nudo en la garganta por todo lo que el tiempo y el viento se llevan con su paso, escoltados con esa melodía del grupo de rock Kansas y su inevitable canción “Dust in the Wind”.

Claves

La frase “Como polvo en el viento” se menciona frecuentemente en la novela. Es Bernardo, un miembro del Clan, el que la hace suya y se inspira en la frase de la canción “Dust in the Wind” del grupo Kansas.

Padura está casado con la guionista Lucía López Coll.

Fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2012. Un año después, el gobierno francés le otorgó la Orden de las Artes y las Letras por el conjunto de su obra. En el 2015, recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Sobre la autora

Bárbara Boero es empresaria y alumna de Rock the Bubble, escuela de escritura creativa.