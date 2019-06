Darin, el actor que resiste desde el teatro y el cine a la industria de Hollywood

Delgado, con una chaqueta verde militar, jeans y lentes oscuros, el actor Ricardo Darín aparece en el lobby de un hotel miraflorino frente al mar. “Estuve almorzando y luego desfallecí un rato en mi habitación”, comenta a modo de disculpa por el rostro somnoliento que lleva al grupo de periodistas que espera por él.

Reconocido por sus interpretaciones, entre otros filmes, en “Relatos Salvajes”, “Truman”, “El secreto de sus ojos”, que ganó Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera en 2010, la obra teatral “Escenas de la vida conyugal” lo trae de vuelta.

Teatro y cine

La puesta en escena, que agotó entradas en los lugares donde se presentó, está basada en la serie y película del director sueco Ingmar Bergman. Darín comparte escenario con su compatriota, la actriz Andrea Pietra. “El teatro es un lugar de resistencia para el actor. Hay tiempo para experimentar, investigar, conectar y equivocarse”, afirma Darín sobre su predilección por la experiencia teatral. La compara con el cine, un arte en el que los costos elevados de producción, los cambios de locaciones, la cantidad de gente involucrada, no permite la equivocación de los intérpretes.

En ese sentido, el actor argentino afirma que siempre ha tenido preferencia por los papeles complejos, aquellos que le han permitido prepararse antes e indagar en la condición humana. “Lo que más me conmueve es aceptar un riesgo. A veces lo conseguimos y a veces no. El peligro es quedarse encasillado”, argumenta.

El actor también se muestra convencido de que, “en el presente, las propuestas en cine, teatro y televisión tienden a ir en una sola línea. Cuando algo funciona, hay una especie de prepotencia de continuidad”.

Sin embargo, sostiene que en Latinoamérica, a través del cine y del teatro, aún hay espacios para contar historias íntimas, muy humanas.

“A nivel cinematográfico, los efectos especiales, las superproducciones y la injerencia de la tecnología marcan una huella muy profunda”, expica. Pero a veces, se lamenta, “el corazón de lo que se cuenta, de la historia, pasa a segundo o tercer plano”.

Hollywood

Darin ha recibido propuestas para trabajar en Hollywood , a lo que siempre ha dicho que no. A inicios del 2000, rechazó la oferta del director Tony Scott para integrarse al elenco de “Man on fire”, con Denzel Washington.

“Una de las herramientas más importantes de la interpretación es el pensamiento. Y yo no puedo pensar en otro idioma. Tendría que mentirles doblemente para hacerles creer que estoy pensando en inglés”, apunta el actor, que no ha cambiado de opinión en ese tema en los últimos años. “Hollywood es una abstracción tan grande, tan abierta, que es casi una estupidez”, dispara.

Comprende, no obstante, que la carrera del actor es complicada. Indica que en el 99% de los casos, muchos aceptan cualquier papel como una posibilidad de desarrollar su oficio y no perder el tren. Ante esto, se siente un privilegiado, pues comenzó su carrera a los cinco años y no ha parado hasta ahora.

“A medida que las cosas funcionan bien, uno tiene mas chances de elegir los personajes que hace y cuales no”, finaliza.

Hoja De Vida Nombre: Ricardo Darín

Cargo: Actor y director

Edad: 62 años

Filmografía: Nueve Reinas ( 2000 ), El hijo de la novia ( 2001 ), El secreto de sus ojos ( 2009 ), Relatos salvajes ( 2014 ), Truman ( 2015 ), entre otras.

“Una de las herramientas más importantes de la interpretación es el pensamiento: yo no puedo pensar en otro idioma.