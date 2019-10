(Bloomberg).- La pintura en forma de huevo de Lucio Fontana vendida por el multimillonario Steven A. Cohen, que alcanzó US$ 29.2 millones este martes por la tarde, fue uno de los tres lotes más importantes subastados en Christie’s, donde los postores exhibieron restricción con respecto a las obras con precios excesivos.

La suma de US$ 331.8 millones en la subasta de arte contemporáneo sobrepasó la meta fijada antes de las ventas de US$ 316 millones. Sumado a una venta especial de "The Artist's Muse" el lunes por la tarde, Christie's vendió un total de US$ 823 millones en dos días.

Esto representa una caída respecto de los US$ 852.9 millones en la venta vespertina de noviembre pasado, y una declinación de 41% respecto de ventas vespertinas similares en mayo. De los 66 lotes en oferta este martes, 80% encontraron compradores.

Los coleccionistas adinerados se centraron en obras maestras de artistas de primer nivel. "Cuatro Marilyns" de Andy Warhol, de 1962, fue la obra mejor vendida de la noche en US$ 36 millones –aproximadamente US$ 2 millones por debajo del precio que alcanzó en subasta hace dos años.

Las ventas que comenzaron la semana pasada en las casas de subastas de Nueva York, con obras por más de US$ 2,100 millones en oferta, constituyen la prueba más difícil para el sector desde que las acciones se desmoronaron en agosto y setiembre, desconcertando a los inversores.

"Hay un malestar general en el mercado", dijo Kristine Bell, socia en la galería David Zwirner de Nueva York y Londres. "La gente está esperando que pase lo inevitable. Venimos hablando de eso desde hace un tiempo pero ahora parece una posibilidad real".

"Cuatro Marilyns" de Warhol se vendió por debajo de la meta de unos US$ 40 millones a US$ 60 millones a un solo oferente, un cliente de Rebecca Wei, presidente de Christie's Asia, excluyendo a China. La pintura fue revendida después de aparecer en Phillips hace apenas dos años cuando alcanzó US$ 38.2 millones.

Momento de corrección."Llegó el momento de una corrección", dijo Skarlet Smatana, directora de la Colección George Economou en Atenas. "Las estimaciones no coinciden con la calidad de las obras de arte".

La obra de Warhol, producida a partir de una fotografía muy difundida de Marilyn Monroe, fue uno de los 14 lotes cuyos vendedores recibieron una garantía no revelada de precios mínimos por parte de Christie's independientemente del resultado en los salones de ventas. Christie's financió 10 de las garantías, incluido el "Cuatro Marilyns".

"The Brigadier" de Lucian Freud fue uno de los cuatro lotes garantizados por inversores externos. La pintura de 2003-2004 alcanzó US$ 34.9 millones, el segundo precio más alto de la noche, superando su estimación previa a la venta de unos US$ 30 millones. La obra fue consignada por la sucesión de Damon Mezzacappa, ex vicepresidente de Lazard Freres Co., que murió en abril.

Cohen, que fundó Point72 Asset Management, fue el vendedor de la pintura color yema de huevo realizada por Fontana en 1964, según personas al tanto del tema. La pintura atrajo tres postores, incluidos los marchantes David Nahmad y Dominique Levy.

El ganador, que ofertó por teléfono, fue un cliente de Xin Li, vicepresidente de Christie’s en Asia. El precio batió el récord anterior en subasta para el artista italiano establecido hace menos de un mes en Sotheby’s de Londres por una obra en forma de huevo negra.