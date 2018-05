Las cuatro marcas del 9: El partido que se le viene a Paolo con sus sponsor

Desazón. La extensión de la sanción de seis meses a 14 que ha recaído sobre el capitán de la selección no solo lo ha dejado fuera del Mundial de Rusia, sino que también perjudicaría su carrera futbolística. Aun así, es otra arista la que ha quedado en el tintero: ¿las marcas que supieron aprovechar los días de gloria de Paolo Guerrero lo dejarían acaso fuera del terreno publicitario?

El futbolista es imagen de cuatro marcas, según su fanpage: Nike, Banco de Crédito – BCP, Cristal y Samsung.

De todas ellas, hasta el cierre de esta edición, solo la entidad bancaria emitió un comunicado solidarizándose con el deportista. Bajo este esquema, ¿cuánto puede cobrar un futbolista por ser imagen de una marca?

Aunque los montos se manejan de manera confidencial, según el especialista de marketing deportivo Luis Carrillo, hoy un jugador de la selección peruana no cobra menos de US$ 50,000 por ser imagen y, en algunos casos, las cifras están por encima de los US$ 250,000 por contratos anuales.

Explica, en esa línea, que todo depende del nivel de exposición, presencia en redes sociales, el club en el que el jugador se encuentre y, ante todo, si es titular de la selección.

Coincide Eduardo Flores, director ejecutivo de Toque Fino Marketing Deportivo, quien señala que existe una suerte de tarifario, aunque Guerrero supondría una excepción a la regla, ya que el desembolso por los derechos de uso de su imagen podría ascender a los US$ 300,000.

¿Burbuja de patrocinios?

Flores cuenta que “el Mundial, más que sincerar, ha abierto el mercado a casi todos los miembros de la bicolor y el 9 ha sido el principal partícipe de ello”. Y es que hasta hace unos años no se manejaban tales montos.

Para Carrillo, la clasificación ha generado una burbuja en cuanto a patrocinios.

Pues a raíz de esto los deportistas están cobrando “cinco a diez veces más a lo que estaban acostumbrados” y las marcas se han visto en necesidad de aceptar tales presupuestos para no ser ajenas al Mundial.

Consecuencias inmediatas

Ante ello, ¿qué sucederá a raíz de la extensión de la sanción con las marcas que respaldan a Guerrero?

Para Flores, aunque la citada decisión significa una pérdida para las involucradas, la imagen que proyecta el deportista se mantiene incólume, con lo cual sus sponsors no osarían abandonarlo. “Sería un error que cierren contrato, pues la imagen de sí mismas se vería afectada”, argumenta.

De acuerdo a Carrillo, la decisión del TAS conducirá a que los patrocinadores revalúen las condiciones contractuales y lleguen a un acuerdo con los agentes del jugador. Aun así, precisa que estas situaciones no son nuevas en la industria, con lo cual las marcas suelen proteger sus inversiones con contratos en los que estipulan estos detalles.

“Se sabía que Guerrero acudiría al TAS para limpiar su imagen y ese era un riesgo que corrió él y su equipo de marketing”, sostiene en conversación con Gestión.

Flores explica que cada contrato por sponsoría es un universo, aunque en el contexto actual puedan establecerse tres categorías.

“Están las marcas que condicionan la participación del jugador en el Mundial, las que, por el contrario, no proceden de esta manera, y aquellas que ante una eventual salida se limitan a descontar un porcentaje dentro del monto con que se establece el contrato”.

Bajo este supuesto, si el deportista quedara fuera por una lesión fortuita, podría percibir de 5% a 10% menos de lo especificado, a diferencia de si fuera objeto de un escándalo de otras dimensiones, en cuyo caso el impacto sería mayor. “Este no el caso de Guerrero”, puntualiza.

La asesoría detrás del delantero

Agente a la vista. Se sabe poco de quién maneja la carrera de Paolo Guerrero. El delantero tiene como agente FIFA a la empresa Invertr3s Sport Group (ISG).

Esta, dentro del espectro mundial, es pequeña. Sus cuatro futbolistas no suman en valor más de US$ 10 millones. Guerrero es el más valioso.

El resto de los representados juega en España y hay un portero en Argentina.