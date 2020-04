El regreso a las raíces, un bálsamo para todo inmigrante

Michael Zárate, periodista en China

Beijing ya está mejor. Febrero fue el mes más complicado, pues la capital china parecía una ciudad fantasma regida por la disciplina de la prevención. Y aunque todo fue hace solo unos meses, parece que hubieran pasado años. Hoy la llegada de la primavera ha coincidido con el mayor ánimo y optimismo en la gente. Los negocios que han abierto deben adaptarse a nuevas normas, como la buena ventilación y un menor número de clientes. En los restaurantes, las mesas para cuatro personas son ahora para dos. En algunos locales sentarse frente al otro no está permitido. A nivel personal, esta pandemia es una gran oportunidad para valorar las cosas que realmente son importantes en la vida. A pesar de que la mayoría quiere volver a la normalidad, ojalá que no sea así.

Esto me hace sentir como en una película futurista y de suspenso, que ni siquiera llega a ser tan vibrante como la realidad.



El mundo no debe ser el mismo. Los planes han cambiado para todos. Por ejemplo, con mi familia teníamos programado un rencuentro en EE.UU. para julio, pero no sé bien cuándo podrá darse. Espero poder viajar a Lima para esta Navidad, como lo hago todos los años, pero tampoco estoy seguro de ello. Esta semicuarentena en Beijing la he podido sobrellevar también gracias a la literatura y la música, y sin quererlo he terminado aferrándome a mis raíces peruanas. Me volví a refugiar en Julio Ramón Ribeyro. Su diario personal en “La tentación del fracaso” y el libro que más me gusta, “Prosas apátridas”, son como un bálsamo para un inmigrante peruano. Además, en una forma menos consciente, he vuelto a escuchar mucho rock y pop peruano de los 90, cuando afortunadamente no conocíamos el reggaeton. He vuelto a oír a Daniel F, Leusemia, Pelo Madueño, Mar de Copas, etc. Mi compañera de departamento, quien es china, debe estar harta de ellos. Por otra parte, si bien antes cocinaba, ahora la semicuarentena me da más tiempo para experimentar con sabores e ingredientes, aunque no siempre con buenos resultados.

Solo espero que lo que hoy veo todas las mañanas a través de mi ventana en Beijing, que es gente corriendo o caminando menos preocupada, sea lo que tengamos en el Perú muy pronto.

Cuarentena en el Caribe mexicano, las playas toman vacaciones del turismo

Milagros Varguez, Periodista en México

Cancún, México. El coronavirus también ha llegado al paraíso cancunense, mundialmente conocido por sus arenas blancas y playas color azul turquesa, pero ahora no son los turistas los que vienen a vacacionar a estas playas, sino son ahora las playas quienes toman vacaciones de los turistas y de nosotros, los locales. La pandemia ha logrado revertir algunas cosas y el confinamiento de algunos se ha vuelto la libertad de otros. Vemos en la televisión y en las redes sociales a la naturaleza volviendo a hacer suya a la Tierra, mientras que nosotros dejamos de tenerlo todo.

El escenario es todavía más complicado para quienes deben salir a trabajar, aquellas personas que “no tienen de otra”.



El aislamiento en Cancún no dista mucho de otras partes. En mi caso, aprovecho para leer un libro, practicar mis lecciones de ukelele, dibujar, escribir, ver películas o salir al balcón. Otros optan por los ejercicios, la meditación o los videojuegos, y en ambos casos mantenemos comunicación virtual con nuestros familiares o compañeros, y aprovechamos el momento para hablar con aquellos amigos que por la distancia y el tiempo parecían olvidados pero que hoy se hacen presentes y necesarios. No obstante, esta no es una historia para todos. Pese a que día a día el número de casos positivos y muertes aumenta, muchas personas se rehúsan a quedarse en casa o, por lo menos, tomar las medidas recomendadas por los funcionarios del sector salud para evitar el riesgo de infección. Pero el escenario es todavía más complicado, porque están aquellas personas que forzosamente requieren salir a trabajar, aquellas personas que “no tienen de otra”. Y esta pandemia sin duda nos dejará muchos cambios, pero también muchas lecciones por aprender. Por lo pronto, ya aprendimos a lavarnos las manos, ahora habrá que aprender a ser solidarios.

¿La esperanza alcanza? El escenario honesto que deseamos

Alberto Acevedo, Comunicador social en Bélgica

Un buen amigo me preguntó: ¿cómo ves la crisis desde tu ventana? Tengo tres ventanas: mi celular, mi laptop y mis ojos, que captan la realidad no libre de apasionamientos. Crear y creer en lo ficticio, en medio de este bombardeo de información, es un deporte, consciente/inconsciente, que ha tomado fuerza en estas últimas semanas. La cuarentena se instaló, paradójicamente, con el inicio de la primavera. Lo que ven mis ojos, cuando voy a dejar o recoger a mis hijos de la casa de su madre es gente haciendo deporte, caminando, conversando, tirada en los jardines de los parques, recibiendo los primeros rayos calurosos del sol, acompañada de la tan extrañada vitamina D, que brilló por su ausencia los últimos siete meses. Frente a este cinismo o despreocupación en el que se vive en mi ciudad adoptiva, me hago dos preguntas: ¿cuándo tocaremos fondo?, ¿hasta cuándo seguirá la crisis? Lo primero, no lo sé. El problema está en pensar en el futuro. No creo que alguien sea capaz de predecir lo que va a pasar en los siguientes días o meses.

Si los políticos se atreven a hablar directo, tendríamos un escenario con ideas honestas, futuro incierto, pero con menos miedo.



De lo único que estoy seguro, como una cuestión de fe, y coincido con Yuval Noah, es que, como sociedad, podemos plantear distintas posibilidades y trabajar juntos de manera honesta. Así, ayudaríamos mucho a que no se llegue a los peores escenarios. Tengo la suerte de vivir, en medio de esta crisis, en un depa, con comida, papel higiénico, con mis seres queridos saludables (de este lado del charco y del otro) y con lo suficiente para llegar a fin de mes. Pero hay instituciones que creo que han tenido algo más que suerte: bancos y empresas varias. Creo que, en medio de esta crisis, tienen la responsabilidad, de devolver algo, de lo mucho en que se les ha ayudado, en favor de los que realmente la están pasando mal.