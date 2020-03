Desde su casa, como la mayoría, el sociólogo y docente Guillermo Nugent intenta sobrellevar estos días de encierro de la mejor manera. Lee, realiza consultas por Skype y prepara las clases virtuales que pronto dictará en la UNMSM (ver otrosí digo).

Asimismo, se mantiene activo en las redes sociales, donde comparte con amigos y seguidores sus impresiones sobre estos días difíciles que vive el país.

Mencionó en Twitter que vio tres videos memorables: el del capitán de la cachetada, la señora de Wong y el de Milagros Leiva. ¿Qué nos dicen sobre los peruanos?

Sorprende porque son cosas que siguen ocurriendo en el siglo XXI. No generalizaría diciendo que así somos todos. Se trata de comportamientos que son representativos y que aún están arraigados, pero que están en retirada y no gozan de la legitimidad que tuvieron hace 30 años.

¿Cómo analiza el liderazgo del presidente Vizcarra?

Si uno ve cómo están las cosas por el barrio en Sudamérica, el Perú lo está haciendo bastante bien. Se están tomando medidas que apuntan a un mismo conjunto de normas para toda la población.

¿Por qué es importante?

Para una sociedad tan marcada por los privilegios como el Perú, es importante que haya un conjunto de normas para todos. Eso es clave.

Según encuestas, la popularidad del presidente tiene cifras muy altas. ¿Cómo tomar este dato?

Hay que matizar la reacción de la gente. Si bien el presidente da la imagen de estarse tomando el desafío en serio, también es cierto que tenemos un escenario con poca oposición política por la debacle de los partidos.

¿Puede ahondar en esa idea?

Vizcarra es como un futbolista que arranca desde el medio campo y no tiene ningún defensa delante. Solamente avanza con la pelota. Hay un nivel de genuino de admiración, pero es un escenario político excepcional.

Y nosotros, como sociedad, ¿qué hemos aprendido?

Que una sociedad no puede funcionar bajo el criterio del “arréglatelas como puedas”. Hay una parte formal, legal e institucionalizada y otra parte que está en las sombras, que vive bajo ese criterio.

Una gran parte del país funciona así, en la informalidad...

La informalidad no es solo un fenómeno económico que se reduce a un conjunto de cifras abstractas. Eso que llamamos informalidad tiene presupuestos morales. Y es un discurso que partió del Estado, no es una cosa espontánea de la sociedad.

Crisis así sacan lo peor y lo mejor de una sociedad. ¿Qué es lo mejor que vio hasta ahora?

El darnos cuenta de que no somos seres aislados, sino que estamos conectados con otros. Ademas de la solidaridad, comprender que no tenemos una vida tan determinada por intereses individuales.

¿Y en el caso de los empresarios?

Hay de todo. Desde los que sacaron un aviso indicando que iban a respetar los derechos de sus trabajadores hasta otros preocupados porque iba a caer el turismo. Esta es una situación donde no se discute si vamos a perder o no. Todos vamos a perder algo.

Hoja de Vida

Nombre: Guillermo Nugent.

Cargo: Sociólogo, escritor y docente universitario.

Libros: “El conflicto de las sensibilidades”, “El orden tutelar”, “El laberinto de la choledad”, “Errados y errantes”.

- Otrosí digo