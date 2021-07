Si bien está claro hace mucho tiempo que las víctimas de acoso sexual a menudo enfrentan represalias que pueden perjudicar sus carreras, el costo financiero ha sido difícil de cuantificar.

Para ponerle una cifra, un estudio publicado el miércoles por Time’s Up y el Institute for Women’s Policy Research (IWPR), titulado “Paying Today and Tomorrow”, intenta concretar lo que terminaron pagando personas que fueron acosadas. Las víctimas entrevistadas enfrentaron gastos de decenas de miles a cientos de miles de dólares.

Para una mujer que trabaja en la industria de la construcción bien remunerada y dominada por hombres, el costo vitalicio podría alcanzar los US$1.3 millones, según el estudio. Incluso alguien que se vio obligado a dejar un trabajo de remuneración baja como los de la industria de la comida rápida se enfrenta a una pérdida financiera de un total de US$125,600.

Los participantes en el estudio procedían de una variedad de industrias. Casi todos dijeron que habían perdido algún trabajo o se habían visto obligados a dejar sus empleos. La mayoría perdió responsabilidades y sufrió represalias por hablar: les recortaron horas, recibieron evaluaciones de desempeño deficientes o se les negaron bonificaciones y promociones hasta que fueron expulsados o despedidos. Algunos permanecieron desempleados hasta cinco años.

Cuando el movimiento #MeToo comenzó en 2018, “todas estas mujeres compartían sus historias”, dijo C. Nicole Mason, presidenta de IWPR. Pero “teníamos muy poca investigación o datos sobre lo que esto significa para la economía, la seguridad y la movilidad profesional de las mujeres”.

Los datos pueden ser difíciles de conseguir. Los acuerdos generalmente vienen con cláusulas de confidencialidad, y el Gobierno no requiere que las empresas informen si las mujeres están saliendo debido al acoso. “Lo tomamos como un encargo personal intentar cuantificar esto”, dijo Mason.

El caso de Marlene es una excelente ilustración de lo que puede suceder. Pidió ser identificada solo por su nombre debido a un litigio en curso. Marlene explicó que sus colegas de la agencia donde trabajaba advirtieron que la habían ascendido por razones equivocadas. Según una demanda que presentó en mayo, Marlene pronto descubrió a lo que se referían.

Dos meses después de comenzar su nuevo trabajo como asistente ejecutiva, su supervisor comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia y su vida personal. Luego comenzó a dejar pequeños obsequios con tarjetas escritas a mano en su oficina por la noche. Pero cuando Marlene le dijo que no estaba interesada, todo cambió: él comenzó a enviar un sinfín de correos electrónicos exigiendo más trabajo. Cuando se quejó, Marlene fue relevada de sus deberes y privilegios mientras ascendían a su supervisor, según documentos judiciales.

Marlene dijo que llegó a la conclusión de que no tenía futuro en la agencia y renunció. Obtuvo una carta de derecho a demandar de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo por medio de un tribunal estatal. Pero también se mudó a otro estado, donde se vio obligada a aceptar un trabajo de nivel de entrada en un campo diferente, uno en el que no tenía experiencia. Años después, Marlene dice que aún no gana salarios similares a los que tenía en su antiguo trabajo.

Los hombres también pueden ser víctimas de acoso. Anthoné Gerenis comenzó a trabajar en una empresa de bienes raíces en Gainesville, Florida, a los 19 años. En dos años, se abrió camino en la empresa y finalmente asumió un cargo en recursos humanos.

Un mes después de comenzar su nuevo cargo, Gerenis alegó que un colega de mayor rango hizo avances no deseados. Sentí “puro terror”, dijo Gerenis en una entrevista, porque “tenía toda mi vida en sus manos”. Cuando Gerenis lo rechazó, eliminaron sus responsabilidades y posteriormente fue despedido, según su archivo de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo.