Por: Teresa Ghilarducci

¿Debería dar dinero a sus padres? A medida que sus padres envejecen y usted se establece, es posible que recurran a usted para recibir apoyo financiero. Y ahora podría ser el momento en que las personas mayores necesiten ayuda.

Las personas mayores han recibido un golpe doble: la pandemia de COVID-19 y la recesión. Los jubilados han presenciado el tambaleo de sus ahorros con la volatilidad del mercado de valores. Los padres de 70 años y más podrían quedarse sin ahorros para la jubilación con las bajas tasas de rendimiento de la actualidad.

Si sus padres siguen trabajando, podrían tener un mayor riesgo de contraer COVID-19, que es mucho más riesgoso para las personas mayores. Y, por primera vez en cincuenta años, los trabajadores de 55 años o más experimentan un mayor desempleo que trabajadores que están en el medio de su carrera profesional.

Si bien es posible que sienta la obligación moral de ayudar a sus padres financieramente, primero debe revisar una lista básica.

En primer lugar, debe conocer su propia situación financiera. Para eso, necesita un presupuesto personal. Cualquier decisión sobre su generosidad depende de si realmente tiene el dinero.

Dar dinero a sus padres tiene sentido si solo afecta su estilo de vida actual. No es una buena idea si, al hacerlo, perjudica su futuro estilo de vida.

Reducir sus contribuciones de jubilación le costará mucho más que solo tener que ordenar con menos frecuencia comida para la casa, ya que un dólar en una cuenta de jubilación crece libre de impuestos. Reducir su consumo actual no perjudica su futuro financiero. Y quitarle su propia seguridad de jubilación podría hacer que pida dinero a sus propios hijos.

Los préstamos no son una buena respuesta. Si pide créditos para financiar a sus padres, quedará en desventaja financiera. Reducirá su capacidad crediticia y le dará menos margen para sus propias necesidades de dinero en el futuro.

Endeudarse o recurrir a su propio fondo de emergencia conlleva riesgos similares. (La regla general es tener seis meses de gastos de subsistencia, ya que la mayoría de las emergencias sorpresivas son predecibles). Con las bajas tasas de interés actuales, sería mejor que sus propios padres pidan crédito.

En segundo lugar, considere la razón por la que sus padres necesitan ayuda financiera en este momento. Dar dinero a las personas es más fácil y eficaz si la necesidad financiera no está causada por una mala administración crónica de los fondos.

Situaciones puntuales como reparaciones esenciales de automóviles o asistencia temporal después de una pérdida repentina de trabajo son razones sensatas para dar dinero. Si la necesidad financiera de sus padres es crónica, es razonable ayudarlos a encontrar un asesor financiero y ayudarlos con un presupuesto.

Si sus padres son adictos al juego (hasta el 10% de la población de edad avanzada) o tienen un hábito de compra compulsivo (hasta el 5% de los adultos estadounidenses), darles dinero es una forma de codependencia y los perjudicará. Decir que no en esas circunstancias debería ser fácil.

Necesitan ayuda profesional, y la única ayuda efectiva que usted puede brindar es orientarlos hacia un asesoramiento profesional. Los asesores crediticios a menudo están subsidiados.

Si decide, basándose en los criterios anteriores, que dar dinero a sus padres no es una opción, aún puede ayudarlos de otras maneras. Puede darles su tiempo y atención. Puede brindar ayuda en especie, como llevarles alimentos y medicamentos o hacer trabajos de reparación. Puede ayudarlos a descubrir otras fuentes de ingresos, como los cupones de alimentos.

Pero no puede ayudarlos si no tiene su propio presupuesto y administra sus propias finanzas. Entonces, la respuesta a si debe dar dinero a sus padres vuelve al inicio: depende de si tiene un presupuesto y sabe lo que puede pagar. Si no hace su presupuesto, no puede ayudar financieramente a sus padres.