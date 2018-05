Cuadros de Monet y Matisse con precio récord en puja de colección Rockefeller

Los cuadros "Nymphéas en fleur", de Claude Monet, y "Odalisque couchée aux magnolias", de Henri Matisse, alcanzaron precios récords para ambos artistas en la subasta de la colección de Peggy y David Rockefeller en Nueva York.



En la puja benéfica, a cargo de la casa Christie's, la obra de Monet, con una dimensión de 160.3 por 180 centímetros y que fue pintada entre 1914 y 1917, alcanzó los US$ 84.6 millones.



Además, se vendió en US$ 80.7 millones el óleo sobre lienzo que Matisse pintó en Niza en 1923 y que tiene una dimensión de 60.5 por 81.1 centímetros.



La pintura "Fillette à la corbeille fleurie", que Pablo Picasso realizó en 1905, se vendió en US$ 115 millones, el monto más alto conseguido en la subasta.



Otros de los precios récord fueron para "Les délices de la vie", de Armand Seguin, que se vendió en US$ 7.7 millones; "Tigre jouant avec une tortue", pintada por Eugène Delacroix, con US$ 9.8 millones; y "Natura morta", de Giorgio Morandi, que trepó hasta US$ 4.3 millones.



También superó los pronósticos "Venise, vue du Quai des Esclavons", de Jean-Baptiste-Camille Corot, que llegó a US$ 9 millones, y "Les rues de Paris, panneaux pour Henry Bernstein: Seconde série, La Place Vintimille", obra de Edouard Vuillard vendida en US$ 3.8 millones.



La colección del matrimonio Rockefeller incluye obras de Picasso, Matisse, Monet, Manet, Gauguin, Miró, Manet, Renoir y Hopper.



También destaca "The Rivals" (1931), de Diego Rivera, que muestra una fiesta tradicional del estado mexicano de Oaxaca y que podría alcanzar los US$ 7 millones.



La colección, valorada en más de US$ 500 millones, sale a subasta un año después de la muerte del filántropo David Rockefeller y el dinero que recaude se destinará a causas benéficas que elijan sus herederos.