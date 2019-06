Credicorp Capital presenta sus proyecciones para los cuartos de final de la Copa América 

Credicorp Capital presentó sus proyecciones para los partidos de cuarto de final de la Copa América 2019, en donde para el partido de mañana pronostica una probabilidad de victoria de 94% para Brasil, que se enfrenta a Paraguay.



Para el partido Colombia vs. Chile, se pronostica un victoria de 59% para Colombia; en tanto para el partido Venezuela vs. Argentina, se espera que gane Argentina, con una probabilidad de victoria de 56%.



Para el partido Perú vs. Paraguay que se realizará este sábado 29 de junio, la probabilidad de victoria se ubica en 54% para Uruguay y solo 21% para Perú.



A continuación, revise los pronósticos de Credicorp Capital para los próximos partidos de la Copa América:





