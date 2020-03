Coronavirus: ¿por qué el sexo masculino ha sido más afectado?

El Perú confirmó su primer caso de Coronavirus esta mañana, se trata de un joven de 25 años. Así, Perú se convirtió en el quinto país en Sudamérica en contar con pacientes del Covid-19. El primer caso en la región se dio en Brasil, un hombre de 65 años. Después, en Argentina y en Chile, se confirmó que los primeros pacientes también fueron hombres, de 43 y 33 años, respectivamente. Sin embargo, dicho patrón de pacientes no se reduce a la región geográfica.

En China, el país que tiene la mayor de personas con Coronavirus en el mundo, el 59.1% de los pacientes han sido hombres, según el estudio de Características clínicas de la enfermedad Coronavirus 2019 en China, publicado el 28 de febrero por la revista The New England Journal of Medicine. ¿A qué se debe?

Desde inicios del siglo hay estudios médicos que explican la diferencia del sistema inmune según el sexo biológico de la persona.

En el 2005, un estudio médico llamado “Sex hormones and the inmune responde in humans” ya había declarado que las mujeres producen una respuesta celular y humoral más fuerte, y por tanto son más resistentes a ciertas infecciones por patógenos que hombres, incluyendo los virus.

Los estrógenos ejercen una respuesta antiinflamatoria en células NK ( células Natural Killer, encargadas de destruir células infectadas).

Asimismo, la presencia de linfocitos T —células especializadas del sistema inmune como mediadores de la respuesta inmune celular contra, por ejemplo, los virus— son menores en el sexo masculino por las altas concentraciones de testosterona. Esta última provoca apoptosis (muerte o destrucción celular) de dichas células T, según la revista de ciencias de la Universidad Pablo de Olavide de España en el 2016.

En línea con la misma revista científica, el sistema inmune de las personas de sexo femenino es diferente porque su cuerpo se ajusta fisiológicamente a una posible presencia de un feto, feto que es inmunológicamente diferente a ella. El sistema inmune está implicado en varios procesos reproductivos, como la ovulación y la menstruación.

Sin embargo, si bien el sexo femenino tiene un sistema inmune más preparado para combatir virus en promedio por su biología, esta razón también hace a estas personas ser más propensas a padecer de enfermedades autoinmunes, tales como el lups y la artitris reumatoide.