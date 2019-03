Corea del Sur: Alta tasa de suicidio escolar cuestiona sistema educativo

Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio escolar más altas del mundo. La exigencia de su sistema educativo derivó en un excelente rendimiento académico en pruebas internacionales, pero también ha traído consecuencias negativas que alarman a la sociedad.



Tan solo en el 2018, las autoridades surcoreanas reportan que han participado en casi 1,500 operaciones de rescate de escolares que intentaron suicidarse en el mar.

"Si vas mal en la escuela y tienes problemas, tus compañeros te miran despectivamente como si fueras un insecto. Por eso trabajo mucho. Porque no quiero que la gente me desprecie como un insecto. Eso me empuja a estudiar mucho más", comenta Yuna Kim, una escolar que al terminar la jornada escolar se dirige a una academia privada para estudiar hasta las 10 de la noche.

Las academias privadas abundan en Corea del Sur y cuestan "cientos de miles de dólares al mes".

Muchas familias se endeudan para pagar esas clases porque sin ellas muchos escolares no podrían alcanzar el nivel de conocimientos exigido.

Corea del Sur es conocida por la eficacia de su sistema educativo. Desde hace años los alumnos obtienen las mejores notas en las pruebas internacionales, pero los jóvenes pagan un alto precio. Las exigencias aumentan cada vez más y apenas queda tiempo para el ocio y los amigos.



Conozca más detalles en el video de Deutsche Welle .