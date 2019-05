Copa Sudamericana: ¿Cuánto ganarían los equipos peruanos si pasan a la siguiente fase?

Ayer en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de equipos que formarán parte de la fase 2 de la Copa Sudamericana . Sporting Cristal y Melgar, los únicos equipos peruanos que participarán de este torneo, ganaron un cupo tras finalizar terceros en sus respectivos grupos de la Copa Libertadores.

En total son 32 equipos de diversas partes de la región que compiten en esta ronda. De todos ellos, 22 obtuvieron su clasificación después de vencer a sus adversarios en la primera fase y 10 provienen de la Copa Libertadores.

Para este campeonato, el segundo más importante de la región, la Conmebol reparte US$ 47.2 millones entre todos los clubes. Este monto supone un aumento del 31% con respecto a la Sudamericana del 2018 y un 155% comparada a la copa del 2015.

En esta segunda fase de la competición, cada una de las 32 escuadras se lleva US$ 375,000 por haber avanzado. Los equipos nacionales se encuentran ahora en este tramo del torneo. Si logran superar a sus rivales y llegar a octavos de final, les espera una ganancia de medio millón de dólares.

Asimismo, los cuartofinalistas de la Sudamericana recibirán US$ 600,000 y los semifinalistas obtendrán US$ 800,000. Además, el campeón del torneo se llevará US$ 4 millones y el subcampeón US$ 2 millones.

Cabe resaltar que los montos son acumulables. Si un equipo ha estado desde la primera ronda hasta ganar la copa, se estaría llevando en total US$ 6,750,000.