Con dos goles de Gabriel Barbosa (Gabigol) en el 88’ y en el 92’, Flamengo colocó el sábado la balanza a su favor para llevarse la Copa Libertadores.

La conquista de este triunfo ha sido determinante para su clasificación como representante de la CONMEBOL en el Mundial de Clubes. Será la primera vez que, según AS, participe con el formato actual.

El conjunto rubronegro también aseguró su plaza en la otra versión de este certamen que se celebrará en 2021 en China. Ello en un formato ampliado que además reunirá a los mejores equipos del mundo.

Anunciantes, patrocinadores y socios

Pero el impacto del equipo brasileño va mucho más allá del campo de juego. Y los principales beneficiados han sido, por supuesto, los anunciantes, patrocinadores y socios.

Un patrocinador, Banco Santander, que lleva más de una década apoyando el torneo ha sido sin duda uno de los más grandes ganadores.

De igual forma, cualquiera que hubiese sido el resultado, la entidad financiera española resultó favorecida de una competición que viene despertando, en sus últimas ediciones, mayor interés televisivo.

“El fútbol es lo que tiene más capacidad de impacto en la sociedad. No hay un deporte que impacte igual. El deporte es motor de progreso, pero el fútbol en particular aún más. Nos permite lanzar nuestros mensajes y llegar a nuestras audiencias. Sirve para imagen de marca y expansión”, analiza Enrique Arribas, director de marca y márketing corporativo de Banco Santander, en conversación con diario AS.

El banco incorporó además un innovador dispositivo que permitía a los invidentes seguir la final de la Libertadores. Fieeld es el aparato que facilitó a personas con discapacidad visual a contar con el “primer sistema táctil de retransmisión deportiva en diferido para seguir los movimientos del balón y la trayectoria de las jugadas usando las yemas de los dedos”.

Pauta publicitaria

En línea con el impacto del torneo en la audiencia, CONMEBOL estimó que la final Flamengo vs River convocaría alrededor de 5.000 millones de espectadores a través de televisión.

Aunque para muchos analistas ésta resultaba una cifra exagerada (Mincetur proyectó un alcance de 1,500 millones), las marcas no dudaron en entrar en el juego de la pauta publicitaria.

Y es que, aunque colocar un anuncio durante este partido suponía una fuerte inversión, la expectativa era la de obtener –evidentemente- un alcance óptimo. De hecho, tal como estimó Luis Carrillo, ejecutivo de Live Media, poner un aviso de 30 segundos podía costar cerca de US$5,000.

No obstante los medios que tienen los derechos de transmisión suelen vender esta oportunidad de aparición por paquete. Es decir, la inversión para aparecer en la final Flamengo versus River habría llegado a los US$100,000 lo que incluía spots, banners y menciones.

Una inversión que valió la pena, si se considera que la audiencia mínima que habría reunido la final fue de 1,000 millones.

Casas de apuestas

Los otros ganadores fueron, por otro lado, los apostadores. Flamengo fue el favorito en las casas de apuestas.

Ocho de cada diez peruanos estaban convencidos de que el mengao campeonaría. Solo para el caso de Betsson el conjunto brasileño tenía 86% de probabilidades de triunfar.

Además, otra de las apuestas más populares fue la de mejor goleador. Muchos peruanos, nuevamente, habrían acertado, ya que pusieron su confianza en Gabriel Barboza (Gabigol) gracias a su sólida performance. Pues a este futbolista los apostadores locales le dieron el 44% de las probabilidades de éxito.