Copa América: Perú ganó frente a Bolivia y los apostadores también

La victoria acompañó a Perú en el partido decisivo de su segunda presentación durante la Copa América . Y la confianza de los hinchas por ver ganar a la selección frente a Bolivia también se reflejó en las apuestas.

Los números hablan

La casa de apuestas online Betsson colocó a la rojiblanca como favorita frente a Bolivia al contar con 64% de probabilidades de triunfo y pagó una cuota de 1.51 veces la apuesta (por cada sol apostado).

En tanto, el seleccionado de Bolivia tenía una probabilidad de triunfo de 13%. Betsson pagaba una cuota de 7.50 veces la apuesta. Además, la probabilidad de que el partido hubiera culminado en empate, llegó al 23% restante con una cuota de 4.25 veces la apuesta.

Por otra parte, el resultado más probable para el partido era que Perú ganase 1-0 a Bolivia.

Asimismo, Paolo Guerrero era el principal candidato a anotar. De hecho, de haber repetido el hat-trick frente a Bolivia como hizo en la Copa América de Chile, la cuota de la casa de apuesta era de 31.

Aunque los números fueron distintos, el resultado ha sido igual de satisfactorio para el público.

¿Futuros clasificados?

Las probabilidades de clasificación a cuartos de final en el Grupo A no se han modificado mucho. Brasil aparece como el principal y casi ganador con una cuota de 1.05 la apuesta. Le siguePerú , que cuenta con una cuota de 12.

Venezuela y Bolivia cuentan con cuotas de 21 y 101, respectivamente. Se vienen fechas clave que definirán el futuro.

Cifras

US$ 15.91

MILLONES vale la selección boliviana. Alejandro Chumacero es el jugador más valorado(US$ 2.8 millones).



US$ 54

MILLONES vale la selección peruana y US$ 7.84 millones, André Carrillo.