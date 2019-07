Copa América: el negocio de la reventa online

La selección nos regaló una grata sorpresa el pasado miércoles en partido contra Chile. Después de 44 años, la selección volverá a jugar en una final de la Copa América, el torneo de fútbol más antiguo del mundo.

En ese contexto, el Comité Organizador Local (COL) de la Copa América 2019 anunció que se han puesto a la venta 1,700 entradas para el encuentro con Brasil. Los boletos cuestan desde los US$ 68 hasta US$ 234 según el portal web oficial del campeonato. Dado a su alta demanda, estos ya están agotados.

Los boletos puestos a la venta son reservas que no fueron finalmente vendidas y han retornado al sistema oficial de ventas para la compra del público en general. Se espera que el estadio donde jugará Brasil la final esté lleno de hinchas.

Sin embargo, puede encontrar más boletos en portales web como StubHub, Safetickets y Viagogo. Por ejemplo, en StubHub los precios de la categoría 4 inician desde US$ 252 hasta US$ 839. En la categoría 3, desde US$ 276 hasta US$ 1,173.

Subiendo de nivel, en la segunda categoría encontrará entradas desde 2, US$ 260 hasta US$ 792. Finalmente, en la primera categoría, la que tiene mejor vista, el precio de los boletos empieza en S/ US$ 326 y termina en US$ 2,796.

Diferencia de precios

Gracias a la gran demanda por ver a Perú en el partido final, los precios se han disparado, han aumentado en un 12%.

El costo original era de US$ 34 hasta US$68 en cuarta categoría, según el portal oficial de Conmebol. Además, los boletos para la tercera categoría costaban US$ 52 a US$105; para la segunda, de US$ 77 a US$ 155. Y, para la primera, US$116 a US$ 223.

La 'Canarinha' se enfrentará a Perú en la final de la Copa América 2019. La cita es el domingo 7 de julio a las 3:00 p.m. en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.