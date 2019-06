Copa América: ¿Cuánto dinero le tocará al equipo de Gareca por su pase a la ronda final?

El último sábado, la Selección Peruana de Fútbol logró su pase para luchar por el tercer lugar con el seleccionado de Chile, tras los cinco penales anotados ante Uruguay. Por haber llegado hasta este punto, el equipo de Gareca está cerca de ganar US$ 4 millones si logra el tercer lugar en la Copa América, el próximo miércoles 3 de julio.

No obstante, si es vencido por el cuadro chileno y obtiene el cuarto puesto recibirá US$ 3 millones.

Si la garra peruana continúa intacta y logra su pase a la final podría ganar hasta US$ 5 millones (que es lo que le corresponde al subcampeón). El campeón de la Copa América se llevará a casa US$ 7.5 millones.

Cabe precisar, que hasta el momento el equipo peruano ha acumulado una ganancia de US$ 6 millones (US$ 4 millones por participar y US$ 2 millones por su pase a los cuartos de final), dado que desde el ente rector sudamericano del fútbol se planteó la distribución de US$ 42.5 millones a todas las asociaciones que jueguen el certamen.

Los montos otorgados -cabe precisar- son destinados fundamentalmente a la preparación física de los jugadores y a logística para el campeonato por cada selección de fútbol.

Otras distinciones

Además de los montos de dinero estipulados, los equipos que participan en la Copa América 2019 tienen derecho a otras distinciones tales como una placa conmemorativa así como una certificación por su participación en el certamen.

El equipo ganador -además de los US$ 7.5 millones- se hace acreedor a un trofeo de la Copa América; mientras que las equipos que logren el primer, segundo, tercer y cuarto puesto obtendrán una diploma.

Asimismo, las selecciones clasificadas los primeros cuatro puestos recibirán 50 medallas: de oro para el campeón, de plata para el subcampeón, de bronce para el tercer puestos y de cobre para el cuarto lugar.

A ello se sumará que al equipo ganador se hará acreedor del trofeo Fair Play de la Conmebol. En tanto, que al jugador que anote el mayor número de goles en el certamen se le entregará el Botín de Oro; mientras que al mejor jugador de la entregará el Balón de Oro y al mejor arquero el Guante de Oro.