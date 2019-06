Copa América: ¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Perú con Chile?

Perú ya está con un pie en la semifinal de la Copa América tras la victoria del sábado último ante la escuadra Uruguaya. El equipo de profesor Gareca se alista ahora para enfrentarse a la escuadra chilena para su pase a la gran final.

En estas circunstancias, ¿es posible conseguir entradas para este encuentro?

De acuerdo a diario uruguayo Ovación para asistir a este partido –que se desarrollará en el estadio Arena de Gremio de Porto Alegre– hay cinco categorías de entradas, aunque en su mayoría ya están agoradas.

No obstante todavía quedan disponibles pases para acompañar a la bicolor. La más barata, de categoría 3, cuesta 290 reales (US$ 74); le sigue de la categoría 2 cuyo precio es de 390 reales (US$ 99) y de la categoría 1 cuyo valor es de 590 reales (US$ 150) .

Si decidió acompañar a la escuadra local, de acuerdo a información de Despegar.com el billete de avión desde Lima a Porto Alegre cuesta en promedio y sin escala US$ 701 en Latam; US$ 519 en Aerolíneas Argentinas; US$ 1,169 en Avianca Airlines y US$ 754 en Copa Airlines.

Mientras que con 2 escalas el precio del pasaje vía por Latam es de US$ 505; mientras que por Aerolíneas Argentinas el boleto de avión es de US$ 801 y en US$ 880 por Copa Airlines.