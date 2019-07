Copa América: ¿Cuánto costará viajar a Brasil para alentar a Perú en la final?

Tras el triunfo de Perú –con 3 goles a 0– sobre Chile, la demanda por paquetes, que incluyen el boleto para disfrutar la gran final de la Copa América (en la categoría Hospitality) y la estadía en un hotel (cuatro días y tres noches) se ha triplicado, según explicó a Gestión.pe el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta .

Así comentó que ante la alta demanda, el precio de este paquete –sin incluir el boleto aéreo– está costando entre US$ 1,300 a US$ 2,000. No obstante, al añadirse el pasaje el costo aumenta a US$ 3,500 en promedio. Este monto incluso –comentó Acosta – puede ser más, tomándose en cuenta que la mayoría de vuelos a la capital de Brasil están saturados.

"Es bastante complicado conseguir vuelos hacia Río de Janeiro dado que en su mayoría están llenos. Lo que estamos haciendo –algunas agencias de viajes– es ver rutas alternativas como por Panamá u otros países", precisó.

¿Qué incluyen los paquetes de la Copa América? Acosta contó que si opta por gastar US$ 3,500 se tendrá acceso a los traslados del aeropuerto al hotel de cuatro estrellas y viceversa; así como a la entrada a la final de la Copa América en la categoría Hospitality cuyo costo bordea los 1,780 reales (cerca de US$ 469.05).

"El precio de este paquete varía entre US$ 1,300 y US$ 2,000 dependiendo la categoría de hotel (sin incluir el ticket de avión). El pasaje, si se encuentra, no baja de US$ 1,600 con escala, dado que vuelos directos a estas alturas es difícil de encontrar", acotó.

Vuelos chárter para Brasil

Acosta comentó que una solución que se estaría esbozando entre los operadores turísticos ante lo complicado que resulta encontrar un vuelo a la capital carioca y la alta demanda, es el uso de vuelos chárter, con capacidad para movilizar hasta 160 pasajero s.

"Estoy escuchando rumores de que van a sacar vuelos chárter, pero todo depende de la demanda que exista. Apenas salgan vuelos chárter y lo ofrezcan a las diferentes agencias turísticas, estas podrán ser ofrecidos a nuestros clientes. Los más probable es que hayan vuelos chárter porque la demanda es muy alta", afirmó.

De darse esta opción, el boleto costaría en promedio entre US$ 1,500 a US$ 1,600 y si a este se le añade un paquete de US$ 2,000 (que incluye estadía y el boleto para la final de la Copa América) se estaría gastando cerca de US$ 3,600.

Cabe precisar que, entre junio y julio, han viajado a Brasil –de acuerdo al registro de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo– cerca de 12,100 peruanos. En tanto que, los viajeros que se alistan a alentar al equipo nacional estarían llevando –en promedio– una bolsa de viaje cercana a los US$ 1,000 y US$ 1,500.