Perú vs. Uruguay: Gol de Guerrero paga 6.5 veces cada sol apostado La selección peruana no llega como favorita al duelo ante la escuadra charrúa tras solo contar con 4 puntos en la tabla, producto de una victoria, un empate y cuatro derrotas. Sin embargo, la blanquirroja tendrá en el campo a su capitán Paolo Guerrero, quién no pudo jugar la Copa América por una lesión.