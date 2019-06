Copa América: Campeón del torneo se llevará US$ 13.5 millones

La Copa América sigue su rumbo y la fase de grupos está a punto de terminar. A pesar de que aún no se sabe cómo estarán conformadas las llaves de la etapa eliminatoria, sí se conoce cuánto ganará cada federación por llegar hasta esa parte del torneo.

En principio, la Conmebol, organizadora del evento, destinó un presupuesto de casi US$ 470 millones para los campeonatos de la región. Entre estos están la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, entre otros. En ese sentido, entre las selecciones que juegan Brasil 2019 se repartirán US$ 70 millones en total.

De ese monto, US$ 42.5 millones ya se han repartido en la primera etapa de la competición. Cada selección sudamericana, 10 en total, recibió US$ 4 millones por participar. De otro lado, los invitados Qatar y Japón obtuvieron US$ 1.25 millones cada uno.

De esos 12 equipos, ocho clasificarán a los cuartos de final y aumentarán los premios por recibir. Es decir, cada escuadra que llegue hasta allí se llevará además US$ 2 millones adicionales.

A partir de semifinales, se premia según el puesto que ocupen en el podio. El cuarto puesto obtendrá US$ 3 millones y el tercero, US$ 4 millones. El subcampeón del torneo embolsará US$ 5 millones y, por último, el campeón de América se llevará el premio mayor, que son US$ 7.5 millones.

Es decir, el equipo que esté desde el inicio y llegue hasta la final se lleva en total la suma de US$ 13.5 millones.