Copa América 2019: La calculadora albiceleste

La Copa América 2019 no ha comenzado como Argentina esperaba. La derrota ante Colombia (0-2) y el empate ante Paraguay (1-1) dejan a la albiceleste con solo un punto de seis posibles y la ponen en una tesitura que probablemente nunca habrían esperado: la de sacar la calculadora.

Cumplidas las dos primeras jornadas del Grupo B, Argentina es colista del grupo con un punto, mismo balance que Catar, que tiene una diferencia entre goles marcados y recibidos más favorable (-1) que la de Argentina (-2) al haber recibido un tanto menos en su derrota ante Colombia.

Por delante, Colombia tiene el boleto para los cuartos de final ya en el bolsillo con sus seis puntos y será primera de grupo, una opción ya vedada para la 'Albiceleste', seguida por Paraguay, con 2 puntos procedentes de sus dos empates y un balance entre goles anotados y recibidos neutro (0), por las dos igualadas.

De esta manera, las opciones de Argentina pasan por ganar a Catar en su último partido del grupo, el domingo 23 en el estadio del Gremio de Porto Alegre, o empatar siempre y cuando Colombia, sin nada que jugarse, 'ayude' y venza' a Paraguay por más de dos goles.

Las opciones de la calculadora 'Albiceleste' para llegar a cuartos de final son las siguientes:

- Argentina será segunda del Grupo B si:

Gana a Catar (4 puntos) y Colombia gana a Paraguay (2 puntos).



Gana a Catar (4 puntos) y Colombia empata con Paraguay (3 puntos).

- Argentina será tercera del Grupo B si:

Empata con Catar marcando al menos un gol (2 puntos, balance -2, 4 goles anotados) y Colombia gana a Paraguay por dos goles (2 puntos, balance -2, 3 goles anotados).

Empata con Catar sin goles (2 puntos, balance -2) y Colombia gana a Paraguay por tres o más goles (2 puntos, balance -3 o más).



Posibles rivales de Argentina en caso de pasar a cuartos de final:

En caso de ser segunda, jugaría en cuartos de final contra el segundo del Grupo A, que podría ser Brasil, Perú o Venezuela.



En caso de ser tercera, pasará a cuartos si hay un tercero de grupo que no llegue a 3 puntos y no tenga mejor balance goleador. Podría jugar contra el líder del Grupo C (que podría ser Uruguay o Chile) o el del Grupo A (Brasil, Perú o Venezuela).