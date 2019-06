Copa América 2019: Brasil lidera ránking de valoración de selecciones | FOTOS

La selección brasileña, con un valor de mercado estimado en US$ 1,082 millones, cuenta con la plantilla más valiosa de las participantes en la Copa América 2019 y multiplica por 114 la cotización de la lista más humilde, la de la selección de Bolivia, con un valor estimado de US$ 9.3 millones.

La 'Caraninha' dirigida por Adenor Bacchi 'Tite' no solo es favorita al título por ser la selección local, sino también por la espectacular valoración de mercado de sus figuras, pese a la ausencia del futbolista con mejor cotización del campeonato, Neymar Junior (US$ 203.6 millones) por su lesión en el tobillo derecho durante un amistoso ante Qatar, y su sustitución por Willian (US$ 56.5 millones).

Aún sin Neymar, cinco de los diez futbolistas más valiosos del torneo vestirán la 'verdeamarelha': el mediapunta Phillipe Coutinho (US$ 113.1 millones), los delanteros Roberto Firmino (US$90.5 millones) y Gabriel Jesús (US$79.1 millobes), el centrocampista Casemiro (US$ 79.1 millones) y el portero Alisson Becker (US$73.5 milloNes).

La lista la lidera el argentino Lionel Messi (US$181 millones), por la ausencia del atacante del PSG francés.