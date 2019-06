Copa América: Brasil, la selección más valiosa, multiplica por 114 a Bolivia, la más humilde

La 'Caraninha' dirigida por Adenor Bacchi 'Tite' no solo es favorita al título por ser la selección local, sino también por la espectacular valoración de mercado de sus figuras, pese a la ausencia del futbolista con mejor cotización del campeonato, Neymar Junior (US$ 203.6 millones) por su lesión en el tobillo derecho durante un amistoso ante Catar, y su sustitución por Willian (US$ 56.5 millones).

Aún sin Neymar, cinco de los diez futbolistas más valiosos del torneo vestirán la 'verdeamarelha': el mediapunta Phillipe Coutinho (US$ 113.1 millones), los delanteros Roberto Firmino (US$90.5 millones) y Gabriel Jesús (US$79.1 millobes), el centrocampista Casemiro (US$ 79.1 millones) y el portero Alisson Becker (US$73.5 millobes).

La lista la lidera el argentino Lionel Messi (US$181 millones), por la ausencia del atacante del PSG francés.

Hasta nueve jugadores del combinado brasileño tienen individualmente tanto o más valor económico, según los datos de este portal web especializado en cotizaciones futbolísticas, que las seis selecciones más humildes del campeonato (Venezuela, Japón, Perú, Ecuador, Catar y Bolivia), todas por debajo de US$ 67.8 millones.

A los seis ya mencionados se unen el portero Ederson, los centrocampistas Arthur Melo, Allan Marques y el defensor Marquinhos, todos ellos por encima de esa cantidad en su valor de mercado.

Tampoco están lejos el extremo William o los defensores Alex Sandro y Militao (US$ 56.5 millones cada uno), el centrocampista Lucas Paquetá (US$ 39.6 millones) o los delanteros Richarlison (US$ 50.9 millones) y David Neres (US$ 36.2 millones).

La segunda escuadra más valorada es la Argentina de Lionel Scaloni (US$ 755 millones), encabezada por los US$ 181 millones de Leo Messi y los US$113.1 millones de Paulo Dybala, los US$84.8 millones de Sergio 'Kun' Agüero, los US$50.9 millobes de Ángel di María o los US$ 45.2 millones de los prometedores Leandro Paredes y Giovani Lo Celso. Por US$ 33.9 millones se cotiza Nico Otamendi.

El vecino del Río de la Plata, Uruguay, acumula US$ 528.8 millones en el plantel de Óscar Washington Tabárez, con el defensor José María Giménez como el más valioso con US$ 79.1 millones por su juventud (24 años), seguido por Luis Suárez (US$ 67.8 millones), el prometedor centrocampista Lucas Torreira (US$ 62.2 millones) y Edinson Cavani (US$ 45.2 millones).

La selección Colombia acumula US$ 365.5 millones de cotización, casi una quinta parte correspondientes a James Rodríguez (US$ 73.5 millones), aunque también el defensor Davinson Sánchez (US$ 51 millones) y el sorprendente delantero Duvan Zapata (US$ 39.6 millones) se ubican entre los destacados.

Chile es la quinta selección y la última que supera la frontera de los US$ 100 millones (US$ 154.5 millones en concreto), gracias a los US$ 51 millones que vale el delantero Alexis Sánchez, los US$ 20.3 millones de Arturo Vidal o los US$ 17 millones de Charles Arangüiz.

Entre el resto de selección, destacan jugadores que superan con mucho el valor medio de sus compañeros, caso del centrocampista paraguayo Miguel Almirón (US$ 22.6 millones), los delanteros venezolanos Salomón Rondón (US$ 17 millones) y Josef Martínez (US$ 12.5 millones), o el extremo japonés Shoya Nakajima (US$ 28 millones).

También el peruano André Carrillo y el ecuatoriano Antonio Valencia, con un valor en mercado de US$ 8 millones de euros cada uno, superan la media de sus selecciones.

Catar y Bolivia se ubican a la cola en la cotización de sus futbolistas. La vigente campeona de Asia y organizadora del próximo Mundial en 2022 tiene en sus delanteros Afram Afif (US$ 3.4 millones) y Ali Almoez (US$ 2.8 millones) sus jugadores más cotizados; mientras que en Bolivia destacan el centrocampista Alejandro Chumacero (US$ 2.8 millones) y el delantero Marcelo Martins Moreno (US$ 1.6 millones).

En todo caso, el valor teórico tendrá que ser defendido sobre la cancha por todas las selecciones y la Copa América es un campeonato propicio para subir la valoración económica de aquellos futbolistas que destaquen, así como puede devaluar a aquellos que no cumplan las expectativas. El espectáculo, siempre, cotiza al alza.