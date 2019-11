Muchos de los niños que empezaron a consumir videojuegos en los años 90 no dejaron este pasatiempo al llegar a la adultez, sino que lo mantuvieron y fueron inculcándolo en sus hijos. Es por ello que los gamers son cada vez de mayor edad, y de mayor poder adquisitivo, indicó Rodrigo Vásquez, director general del festival Lima Games Week.

Así, el grupo de edad predominante entre los gamers entusiastas (los que más consumen contenidos relacionados con los videojuegos) es el de 25 a 34 años, jóvenes que representan más del 40% de esta población, seguida de los de 18 a 24 años (un 30%) y de los adolescentes de 13 a 17 años de edad (12%).

“Los usuarios ya no solamente son chicos, sino también jóvenes y adultos. El mayor porcentaje de los fanáticos, que además de jugar consumen contenido (ven a otros jugar, siguen a streamers, etc.), tiene entre 18 y 34 años de edad. Estamos en esa etapa, en que muchos de los que jugamos cuando éramos niños continúan jugando, luego con otros videojuegos en computadora. Esa afición sigue acompañándolos y los gamers van teniendo hijos y para ellos no es un tabú que sus hijos jueguen”, indicó Vásquez a Gestion.pe.

Mientras mayores son los gamers, cuentan con mejores trabajos y, por ende, su capacidad adquisitiva se incrementa, por lo que consumen productos más sofisticados, por ejemplo, consolas más profesionales, especialmente diseñadas para los videojuegos.

“Estos gamers cada vez más van creciendo en edad y por ende también consumen mejores computadoras, van a eventos, y si tienen un hijo, juegan con ellos, así como los padres van con sus hijos al estadio. Eso ya está pasando y se va a incrementar en los próximos años”, agregó.

El mercado de videojuegos en el Perú tiene unos 10 millones de usuarios: 3.5 millones son entusiastas y el resto son gamers ocasionales. A diferencia de estos últimos, los gamers entusiastas no solo juegan, también siguen a streamers, ven los torneos, pagan por asistir a eventos y conocer a su equipo favorito.

Debido al gran tráfico que generan en línea los gamers entusiastas, los auspiciadores apuntan cada vez más hacia los espacios virtuales que los congregan, según indicó Rodrigo Vásquez. Hoy en día, los gamers profesionales pueden llegar a percibir importantes ingresos por publicidad, por su reclutamiento en un club o por ganar torneos.

"Hay padres que se preocupan cuando sus hijos les dicen que quieren ser gamers profesionales y yo les digo que no se asusten, que puede ser rentable si son buenos, no es una locura. Porque aquí en Perú conozco chicos que ganan bastante bien, mejor que sueldos corporativos de mando medio. Ya es una profesión, un estilo de vida, no es un pasatiempo que no te lleva a nada, es rentable”, señala el gerente de negocios de Live Media eSports Entretainment.

Cada año, se mueven en el Perú alrededor de US$ 176 millones en esta industria, que crece a doble dígito, asegura Vásquez. El 50% de este flujo se debe a las microtransacciones que los gamers efectúan en favor de los desarrolladores de los videojuegos (publisher), y el otro 50% consiste en la venta de computadoras y consolas, además de las apuestas.

La gran mayoría de los desarrolladores son de otros países, puesto que esta industria aún se encuentra en estado incipiente en el país.

En el desarrollo de esta industria, el Perú se encuentra detrás de Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia, pero en lo que respecta al profesionalismo de sus jugadores, el Perú ocupa una posición destacada en la región, afirma el director general del festival Lima Games Week, que se realizará del 6 al 8 de diciembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Club.