Durante el 2021, por ejemplo, el gasto que estas compañías hicieron en creación de contenido llegó a los US$ 220,000 millones, según la firma Ampere Analysis. Este monto, sin embargo, podría incrementarse este año hasta los US$ 230,000 millones. ¿Hasta cuánto están dispuestas a desembolsar estas empresas tecnológicas por más usuarios?

Fin de semana

Netflix es una de las plataformas que mayor presupuesto destina en nuevo contenido, según Bloomberg, con aproximadamente US$ 17,000 millones al año. El último derroche de dinero de Netflix ha sido mediante la serie “Stranger Things 4″, que se estrenó el 27 de mayo. Se estima que cada episodio les habría costado US$ 30 millones, con lo que la temporada completa (nueve entregas) estaría costando alrededor de US$ 270 millones.

Otra serie que se estrenó el mismo día que “Stranger Things 4″ fue “Obi-Wan Kenobi”, la esperada expansión de la franquicia Star Wars de la plataforma Disney+. Tanta fue la expectativa que ambos productos generó que la empresa de rating Nielsen lo denominó “el fin de semana más esperado en streaming”.

La nueva serie de Star Wars se erige también como uno de los productos audiovisuales más costosos por episodio para Disney, según el portal especializado LRM Online. El presupuesto que se destinó fue de US$ 25 millones, lo que hace que la magnitud del programa sea mucho mayor que la de su predecesora “The Mandalorian” (cerca de US$ 15 millones por cada entrega).

Otras plataformas

Por otro lado, el mismo estudio asegura que Apple TV, Disney+, HBO Max, Peacock y Paramount+, todas en conjunto, contribuyeron al gasto en producciones con unos US$ 8,000 millones el año pasado.

Cada una de ellas tiene un as bajo la manga para tratar de atraer más usuarios. En el caso de Apple, por ejemplo, se trata de “The Morning Show”, una serie protagonizada por Jennifer Anniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell y cuyos 20 episodios han tenido un costo de producción de US$ 300 millones.

HBO es otra plataforma que también apuesta fuerte por sus producciones. Basta con mirar “Game of Thrones” (GOT), la serie más costosa de la historia, con un presupuesto de US$ 700 millones por todas las temporadas. Pues bien, ahora la marca tiene dos series en el top 10 de las más caras. Se trata de “The Pacific” y “La casa del dragón”, una expansión de GOT, ambas con un costo de producción de US$ 200 millones, de acuerdo con Variety.

En corto

Expectativa por otra saga. En el caso de Amazon Prime, hablamos del próximo estreno de “El señor de los anillos”, que será lanzada en setiembre. Según la revista Variety, esta producción ha tenido un costo total de US$465 millones, es decir, un promedio de US$58 por capítulo.