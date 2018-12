Si usted es padre debe haber notado que a sus hijos les gusta buscar en YouTube no solo dibujos, sino también videos en los que otros niños juegan o participan. Hoy les presentamos un caso de éxito.

"¿Cómo es que no estoy en YouTube cuando todos los demás niños están?", se preguntó Ryan cuando tenía cuatro años. Fui entonces cuando sus padres decidieron crearle una cuenta en la que se dedique a abrir regalos y experimentar con juguetes.

Así fue como, en marzo del 2015, con un tren de Lego se convirtió en youtuber. "Lo llevamos a la tienda para comprar su primer juguete y todo comenzó a partir de ahí. Antes de empezar con el canal, Ryan era muy observador de los videos en los que se abrían juguetes, especialmente cuando se trataba de Thomas el tren", cuenta su madre.

Años después su canal Ryan Toys Review no solo lo hizo conocido, al multiplicar las vistas y suscripciones (17 millones), sino que también ha logrado convertirlo en el youtuber mejor pagado a sus siete años de edad, según la Revista Forbes.

De acuerdo con el ranking, Ryan gana 22 millones de dólares al año; su poder de influencia es tal, que en agosto Walmart acordó lanzar una línea de productos con su canal lo que le ha ayudado a duplicar los 11 millones de dólares que ganó el año pasado.

La revista calcula que, excepto US$1 millón de las ganancias de Ryan, el resto es generado por la publicidad que se muestra antes de los videos; el resto proviene de publicaciones patrocinadas.

Sin embargo, como Ryan aún es menor de edad, el 15% de sus ganancias es depositado en una cuenta bancaria a la que podrá acceder cuando se convierta en adulto.



Con medio millón de dólares menos en la lista de Forbes le sigue el actor Jake Paul (US$ 21.5 millones) y luego Dude Perfect -grupo de 5 deportistas se ha especializado en realizar vídeos con trucos de impresión y retos- con US$ 20 millones.

Negocio familiar

A lo largo del 2018, la lista de canales de YouTube de Ryan y su familia aumentó. Al canal familiar y los proyectos infantiles como Combo Panda y Gus the Gummy Gator se han sumado tres canales más: uno sobre sus hermanas gemelas, otro que testea la faceta gamer de Ryan y, por último, un perfil que comparte todo el contenido "behind the scenes" que se genera gracias a los seis canales anteriores.

Aunque los nuevos canales V-Tubers, The Studio Space o EK Doodles no lleguen todavía a sumar el millón de suscriptores entre todos, representan una inversión de futuro que busca no solo ver qué formatos interesan más al público familiar e infantil, sino también testear qué contenido revierte mayores beneficios en este nuevo nicho de mercado.

Dato

Walmart comenzó a vender una gama exclusiva de juguetes y ropa llamada Ryan's World (El mundo de Ryan) y se espera que los ingresos del acuerdo con la cadena aumenten sustancialmente las ganancias totales de Ryan el próximo año.



