Conozca los 10 mejores vinos del año

Foto 1 | Duckhorn - Merlot Napa Valley Three Palms Vineyard 2014. Duckhorn Vineyards se fundó en Napa Valley en 1976, y Merlot ha sido su especialidad desde el principio. Desde su primera cosecha, en 1978, la bodega ha aprovechado uno de los viñedos con más historia del valle: Three Palms, llamado así por el trío de palmeras que crecen en su medio. Puntuación: 95 Precio: US$ 98.