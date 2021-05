La creciente demanda por departamentos de entre 30 y 60 metros cuadrados, alertada por Properati antes de finalizar el 2020, ha encontrado correlato en el número de unidades de menos de 60 metros que –según los registros de ASEI– fueron vendidas y llegaron a representar el 27.22% del total de unidades colocadas solo el año pasado.

Tomando en cuenta esas cifras, Edgar Ríos, gerente comercial de Edifica, sostiene que el mercado inmobiliario actual está centrando parte de su atención en el diseño y desarrollo de espacios de menor metraje, donde la funcionalidad y el ingenio permiten hacerse de un departamento económico”.

Explica que, muchas veces, los departamentos de amplio metraje no son utilizados en su totalidad y generan altos costos en mantenimiento para sus propietarios o inquilinos, debido a que no logran hacer un uso real de los espacios porque no son imprescindibles en la rutina diaria de quienes los habitan.

“Los departamentos pequeños cumplen un rol fundamental en la organización del espacio ya que al ser inferiores a 50 metros cuadrados permiten mantener la limpieza sin invertir mucho tiempo ni energía, al igual que su practicidad, costo de venta y mantenimiento”, afirma.

En ese sentido, asegura que maximizar la funcionalidad de espacios en departamentos con metrajes inferiores a 50 m2, no solo brindará ventajas en cuanto a orden y tiempo, sino que también permitirá generar ahorros en costos y energía a mediano y largo plazo.

¿Cómo hacerlo?

Pero, como no basta con adquirir una vivienda con un metraje pequeño, Ríos recomienda poner atención a algunos consejos que nos permitan maximizar espacios, sin perder funcionalidad ni estilo:

Organización espacial

Establecer prioridades será el punto de partida para otorgar más amplitud a los espacios relevantes de la casa, pero la unificación de ambientes para diversos usos debe estar relacionada con el tipo de mobiliario. Con ello, se logrará delimitar las áreas compartidas y un mejor equilibrio y distribución.

Paredes

La amplitud y luz del espacio van a depender del color elegido para las paredes del departamento. “Colores cálidos o blancos reflejarán una sensación de mayor extensión, pero los espejos también cumplirán un rol complementario”, dice.

Luz

Es preferible permitir la entrada de luz natural en ambientes pequeños para cambiar la percepción del espacio. Lo mismo sucede con otras fuentes de iluminación que ayudan a proyectar mayor extensión y mayor percepción de amplitud de los espacios.

Los rincones

Debido a que toda acción cuenta para maximizar el espacio en un departamento pequeño, la utilización de rincones para ubicar una estantería decorada a su gusto o un armario organizador para almacenaje en una zona vertical, es otra opción que ayudará a lograr amplitud. Pero, también se puede aprovechar la altura de los techos con mueblería hecha a medida y con poco fondo.

Muebles

Aunque se suele pensar que en espacios pequeños lo ideal es colocar muebles o estantería pequeña y variada para lograr ocupar todas las zonas libres en casa, para Ríos lo preferible es colocar mueblería grande y multifuncional que reemplace a dos o tres piezas más reducidas. “De esta manera ahorramos una buena cantidad de espacio y dinero”, anota.

Por razones como estas, recomienda no olvidar que el tamaño es relativo porque para que cumpla su función, sin perder la comodidad ni el diseño, dependerá de la decoración y de la utilización de espacios de un ambiente.

“Podemos tener un departamento de 100 metros cuadrados pero podría lucir de menos tamaño dependiendo de la recarga visual, o puede ser uno más pequeño pero con los objetos necesarios para vivir bien. Solo hace falta emplear la infinita gama de soluciones que el mercado ofrece y echar a volar la imaginación para conseguir el equilibrio ideal en nuestros hogares”, precisa.