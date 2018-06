Se comienza ganando: sueldo de Gareca supera al del técnico de Dinamarca

La atención del planeta se va centrando en Rusia, donde este jueves se inicia uno de los eventos deportivos más importantes del globo: el Mundial de Fútbol, en el que participarán 32 selecciones.

De acuerdo a un listado de Zoomin TV, el estratega de Alemania, Joachim Löw, es el que mejor pagado entre sus colegas. El exfutbolista, que lleva las riendas de la selección alemana más de una década, gana US$ 4.5 millones anuales.

Le siguen Tite de Brasil y Didier Deschamps de Francia con US$ 4.1 millones, cada uno. Y si buscamos al entrenador de la bicolor, Ricardo Gareca, en la lista, este ocupa el puesto 15 ganando US$ 1.3 millones anuales.

Con dicho monto, el también exdelantero supera a estrategas como Juan Carlos Osorio, de México (US$ 1.2 millones), y a su rival del sábado, Åge Hareide, de Dinamarca (US$ 1.1 millones).

Hay que recordar que antes de asumir la dirección técnica de la selección en el 2015, Gareca fue estratega en diversos clubes, incluyendo Universitario de Deportes.

Jugadores en la mira

En la Copa del Mundo hay inscritos 736 futbolistas, de los cuales, según cifras de Transfermarkt, Neymar (Brasil) y Lionel Messi (Argentina) son los más caros. Ambos tienen un valor de mercado de US$ 212 millones.

Además, el portal realizó un ranking del costo de 250 futbolistas, donde el valor mínimo considerado fue de US$ 11 millones.

Por ello, ningún seleccionado peruano figura. El nacional más costoso es André Carrillo, quien vale US$ 7 millones. Le sigue Raúl Ruidíaz con US$ 5.8 millones; Renato Tapia, US$ 4.7 millones; y Paolo Guerrero, Christian Cueva y Paolo Hurtado con US$ 3.5 millones cada uno.

(USI) (USI)

Selecciones valiosas

En cuanto al costo de las 32 selecciones, el primer equipo latinoamericano en figurar en el ranking es Brasil, que se ubica en el tercer lugar con un valor de US$ 1,158 millones.

En tanto, la bicolor se posiciona en el puesto 30, con US$ 43 millones, solo por encima de Arabia Saudita y Panamá.