Coleccionistas "A" forman el Consejo Internacional de la Fundación ARCO

(EFE).- Filántropos y mecenas como los peruanos Mariana y Eduardo Hochschild, el argentino Eduardo Costantini y los turcos Can y Sevda Elgiz, entre otros ganadores de los premios "A" de coleccionismo, han constituido el Consejo Internacional de la Fundación ARCO, que pretende ser "un soporte para la sociedad".

Su presidente, Eduardo Hochschild (Colección Hochschild, Lima), señaló en la presentación del Consejo Internacional que su misión es poner de manifiesto la labor que la iniciativa privada ha realizado en apoyo a la creación, conservación y difusión del arte contemporáneo.

El consejo, detalló, está integrado por la Colección Bar-On (Bogotá), Colección Eduardo Costantini (Buenos Aires), Fundación EDP (Lisboa), Elgiz Museum (Estambul), Colección Dakis Joannou (Atenas), Colección Han Nefkens (Barcelona), Inhotim, Centro De Arte Contemporánea (Minais Gerais), Pamm Museum (Miami), Colección Sandretto Re Rebaudengo (Turín/Madrid) y Ekaterina Cultural Foundation (Moscú).

A ello se suma la colección Ella Fontanals-Cisneros, que anunció la donación de parte de sus obras a España.

El propósito del consejo es ser "una plataforma ejemplificadora" de las posibilidades del mecenazgo privado para convertirse "en un soporte para la sociedad" al estilo de la filantropía norteamericana, explica en una nota la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid (ARCO).

El coleccionista y mecenas de origen argentino-cubano Jorge ;. Pérez, del Pamm Museum, señaló que los héroes actuales "no deben ser los más ricos sino quienes más dan" y que "el paso siguiente a coleccionar" es la filantropía.

"Por eso resulta muy importante" que los coleccionistas "sientan que el tiempo que han dedicado a crear una colección se transformará en patrimonio de toda la comunidad", agregó.

Para los coleccionistas turcos Can y Sevda Elgiz, el mecenazgo privado "no debería tener fronteras" porque coleccionar "no es un mero acto de acumulación" sino un trabajo para "compartir públicamente" y de apoyo a los artistas.

En Estados Unidos, apuntó Costantini, se da prioridad a la sociedad y el papel del sector privado en los proyectos públicos, ya sean hospitales, museos o universidades pero en "la sociedad latino-cristiana", el rol de la familia es "protagónico", lo que conduce "a una disminución muy significativa de las donaciones".