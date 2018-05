Colección Rockefeller, subastada por un total de US$ 832.5 millones, batió récord

La collección Rockefeller, con unas 1,500 obras reunidas por Peggy y David Rockefeller, fue subastada esta semana en US$ 832.5 millones, una cifra que supera el récord de US$ 484 millones de la colección Yves Saint Laurent y Pierre Bergé en el 2009, anunció Christie's.



El récord de la colección del diseñador francés y su compañero, que en la época fue calificado de "venta del siglo", ya estaba casi batido de antemano. El conjunto de cuadros y objetos de Rockefeller había sido estimado desde el inicio en más de US$ 600 millones.



Luego del extraordinario monto de US$ 450 millones alcanzado en noviembre con el cuadro "Salvator Mundi" de Leonardo da Vinci, también en Christie's, algunos esperaban que la colección Rockefeller superara el umbral de los US$ 1,000 millones. No obstante, la venta organizada en diez días batió varios récords.



El cuadro de Pablo Picasso "La fillette à la corbeille fleurie" (1905) fue adjudicado el martes en US$ 115 millones, el sexto precio más elevado para un cuadro vendido en una subasta, incluidas las comisiones y tarifas.



Durante la misma venta organizada el martes por Christie's, se alcanzó un récord para un cuadro de Claude Monet (1840-1926), con las "Nymphéas en fleurs", vendido en US$ 84.6 millones.



Este lienzo pintado en Giverny entre 1914 y 1917 eclipsó el récord establecido por la "Meule" en noviembre del 2016 en Nueva York, con US$ 81.4 millones.



La obra de su compatriota Henri Matisse (1869-1954) "Odalisque couchée aux magnolias", fue cedida por US$ 80.7 millones, estableciendo otro récord.



El arte latinoamericano también venció un récord. La pintura "Los Rivales" del artista mexicano Diego Rivera arrebató a una obra de Frida Kahlo el récord de la obra latinoamericana más cara jamás vendida en una subasta, al venderse en US$ 9’762,500.



David Rockefeller , poderoso banquero, filántropo y último nieto de John Rockefeller, fundador de una de las más poderosas dinastías estadounidenses, murió en el 2017 a los 101 años.



Siguiendo los pasos de su abuelo John, fundador de la compañía petrolera Standard Oil, y luego de su padre, también llamado John, David Rockefeller tenía un gran gusto por el arte, heredado de su madre, quien fue cofundadora del Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York.



Todas las ganancias serán destinadas a causas filantrópicas apoyadas por los Rockefeller, incluidos el MoMA, la Universidad de Harvard y el Consejo de Relaciones Exteriores (Council of Foreign Relations).